عن النزوح والحرب.. بيانات جديدة من "وحدة إدارة الكوارث"

أصدرت وحدة في السرايا الحكومية التقرير اليومي للوضع الراهن في ظل الحرب على ، معلنة أن عدد بلغ 1497 شهيداً، بينما عدد الجرحى بلغ 4639.

وقالت الوحدة إن عدد مراكز الإيواء التي تم فتحها أصبح 678، فيما العدد الإجمالي للنازحين ضمن تلك المراكز هو 138532.