لبنان

تقرير يحرّض على "اغتيال نواب حزب الله".. معهد إسرائيلي نشره

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-04-2026 | 16:28
تقرير يحرّض على اغتيال نواب حزب الله.. معهد إسرائيلي نشره
نشر معهد "ألما" الإسرائيلي المعني بالدراسات الأمنية تقريراً جديداً تحدث فيه عن "القيادة السياسية لحزب الله"، ناشراً صور عدد من المسؤولين السياسيين التابعين لـ"الحزب"، لاسيما النواب.

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يُحرّض على "السياسيين في الحزب"، ويقول إنه "ينبغي أن تكون الجهود الإسرائيلية للقضاء على حزب الله شاملة، وتستهدفُ كلاً من القيادة السياسية والعسكرية".

وأضاف: "يبدو أن الجهود الإسرائيلية تركز حالياً على القيادة العسكرية، التي تُشكل مركز الثقل التنظيمي للجهاز العسكري. هذا عنصر أساسي ومهم في العمليات الهجومية ضد الحزب، وله تأثير كبير على العمليات، لا سيما في مجالات القيادة والسيطرة والتنسيق داخل النظام العسكري".

وأكمل: "مع ذلك، ولزيادة إضعاف حزب الله"، ينبغي أيضاً تنفيذ جهد مشترك وموازٍ للقضاء على القيادة السياسية للحزب. ففي هذه القيادة، إلى جانب نعيم قاسم، أمين عام الحزب، الذي يُعد هدفاً رئيسياً للقضاء عليه، يمكننا حالياً تحديد عشر شخصيات بارزة أخرى، رؤساء مجالس ونوابهم، بالإضافة إلى اثني عشر عضواً من حزب الله في البرلمان".

المعهد نشر قائمة بأسماء الجناح السياسي المرتبط بـ"الحزب"، وهي على النحو التالي: محمد يزبك، ابراهيم أمين السيد، نعيم قاسم، محمد رعد، محمد فنيش، وفيق صفا، محمود قماطي، أحمد مهنا، حسين عبدالله، حسن فضل الله، علي دعموش، علي فياض، علي عمار، علي جمعة، حسن عز الدين، حسين جشي، حسين الحاج حسن، رائد برو، رامي أبو حمدان، علي المقداد، أمين شري، إيهاب حماده وابراهيم الموسوي.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير إسرائيلي يحرّض على "قصف مطار بيروت".. ماذا قال عن "الحزب"؟
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 03:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا يقوم بإطلاق الصواريخ بشكلٍ كثيف
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 03:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو أبرز سلاح يستخدمه "حزب الله"؟ تقريرٌ إسرائيلي يُجيب
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 03:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 03:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-04-06
Lebanon24
16:56 | 2026-04-06
Lebanon24
16:43 | 2026-04-06
Lebanon24
16:33 | 2026-04-06
Lebanon24
16:27 | 2026-04-06
Lebanon24
15:40 | 2026-04-06
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
