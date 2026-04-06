تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
تقرير يحرّض على "اغتيال نواب حزب الله".. معهد إسرائيلي نشره
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-04-2026
|
16:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر معهد "ألما"
الإسرائيلي
المعني بالدراسات الأمنية تقريراً جديداً تحدث فيه عن "القيادة السياسية لحزب الله"، ناشراً صور عدد من المسؤولين السياسيين التابعين لـ"الحزب"، لاسيما النواب.
التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
يُحرّض على "السياسيين في الحزب"، ويقول إنه "ينبغي أن تكون الجهود
الإسرائيلية
للقضاء على
حزب الله
شاملة، وتستهدفُ كلاً من القيادة السياسية والعسكرية".
وأضاف: "يبدو أن الجهود الإسرائيلية تركز حالياً على القيادة العسكرية، التي تُشكل مركز الثقل التنظيمي للجهاز العسكري. هذا عنصر أساسي ومهم في العمليات الهجومية ضد الحزب، وله تأثير كبير على العمليات، لا سيما في مجالات القيادة والسيطرة والتنسيق داخل النظام العسكري".
وأكمل: "مع ذلك، ولزيادة إضعاف حزب الله"، ينبغي أيضاً تنفيذ جهد مشترك وموازٍ للقضاء على القيادة السياسية للحزب. ففي هذه القيادة، إلى جانب نعيم
قاسم
، أمين عام الحزب، الذي يُعد هدفاً رئيسياً للقضاء عليه، يمكننا حالياً تحديد عشر شخصيات بارزة أخرى، رؤساء مجالس ونوابهم، بالإضافة إلى اثني عشر عضواً من حزب الله في
البرلمان
".
المعهد نشر قائمة بأسماء الجناح السياسي المرتبط بـ"الحزب"، وهي على النحو التالي: محمد يزبك،
ابراهيم
أمين السيد، نعيم قاسم، محمد رعد، محمد فنيش، وفيق صفا، محمود قماطي، أحمد مهنا، حسين عبدالله، حسن فضل الله، علي دعموش،
علي فياض
،
علي عمار
،
علي جمعة
، حسن عز الدين، حسين جشي، حسين الحاج حسن، رائد برو، رامي أبو حمدان، علي المقداد، أمين شري، إيهاب حماده وابراهيم الموسوي.
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
البرلمان
علي فياض
حزب الله
علي عمار
علي جمعة
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24