تقرير يحرّض على "اغتيال نواب حزب الله".. معهد إسرائيلي نشره

نشر معهد "ألما" المعني بالدراسات الأمنية تقريراً جديداً تحدث فيه عن "القيادة السياسية لحزب الله"، ناشراً صور عدد من المسؤولين السياسيين التابعين لـ"الحزب"، لاسيما النواب.



التقرير الذي ترجمهُ " " يُحرّض على "السياسيين في الحزب"، ويقول إنه "ينبغي أن تكون الجهود للقضاء على شاملة، وتستهدفُ كلاً من القيادة السياسية والعسكرية".



وأضاف: "يبدو أن الجهود الإسرائيلية تركز حالياً على القيادة العسكرية، التي تُشكل مركز الثقل التنظيمي للجهاز العسكري. هذا عنصر أساسي ومهم في العمليات الهجومية ضد الحزب، وله تأثير كبير على العمليات، لا سيما في مجالات القيادة والسيطرة والتنسيق داخل النظام العسكري".



وأكمل: "مع ذلك، ولزيادة إضعاف حزب الله"، ينبغي أيضاً تنفيذ جهد مشترك وموازٍ للقضاء على القيادة السياسية للحزب. ففي هذه القيادة، إلى جانب نعيم ، أمين عام الحزب، الذي يُعد هدفاً رئيسياً للقضاء عليه، يمكننا حالياً تحديد عشر شخصيات بارزة أخرى، رؤساء مجالس ونوابهم، بالإضافة إلى اثني عشر عضواً من حزب الله في ".



المعهد نشر قائمة بأسماء الجناح السياسي المرتبط بـ"الحزب"، وهي على النحو التالي: محمد يزبك، أمين السيد، نعيم قاسم، محمد رعد، محمد فنيش، وفيق صفا، محمود قماطي، أحمد مهنا، حسين عبدالله، حسن فضل الله، علي دعموش، ، ، ، حسن عز الدين، حسين جشي، حسين الحاج حسن، رائد برو، رامي أبو حمدان، علي المقداد، أمين شري، إيهاب حماده وابراهيم الموسوي.

