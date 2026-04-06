إخلاءٌ كبير قرب صيدا.. ماذا وراء "التهديد" الجديد؟

قالت مصادر معنية بالشأن العسكري لـ" " إنَّ إصدار الجيش أوامر لإخلاء بلدات جنوبية ساحلية جنوب وقريبة من ، يمثلُ انعطافة جديدة في مسار الاخلاءات، ويفتح الباب أمام تساؤلات عن أسباب هذه الخطوة في ظل وجود تلك المناطق شمال .



وقالت المصادر إن الجيش الإسرائيلي يحاول تعميق نطاق الإخلاءات استناداً إلى مبدأ إفراغ المناطق من سكانها تمهيداً لرصد استخباراتي يحدّد من خلاله أي تحركات قد تكون مشبوهة ضمن منطقة خالية، مشيرة إلى أنّ ما يحصلُ يفتح الباب أمام "إخلاءات مستمرة"، وبالتالي منع عودة الناس إلى منازلهم في أقرب وقت.



وأشارت المصادر إلى أنّ الكثير من المناطق لم تكن مشمولة سابقاً بالتهديد الجديد، ما يشيرُ إلى مخاوف بتوسيع عمليات الإخلاء لتمتد باتجاه تخوم مدينة صيدا، وهو ما تم التلميح إليه قبل فترة عبر وسائل إعلام إسرائيلية.