عمليات من "الحزب".. استهداف دبابات وتجمعات إسرائيلية

أعلنَ " "، مساء الإثنين، تنفيذ سلسلة عمليات جديدة ضد العدو ، ضمن وفي الداخل الفلسطيني المُحتل.



ويقول "الحزب" إنه استهدف تجمّعات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة فريز في بلدة عيناتا بصليةٍ صاروخيّة كبيرة، كما قصف أيضاً دبابتي ميركافا عند تلّة فريز في بلدة عيناتا بمُحلّقات انقضاضيّة وحققوا إصابات مباشرة.



أيضاً، استهدف "الحزب" ثكنة هونين وموقع المرج مقابل بلدة مركبا للمرّة الثانية بصلياتٍ صاروخيّة، فيما طال تجمّعات لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة مارون الراس بصلياتٍ صاروخيّة.



"الحزب" استهدف أيضاً تجمعاً لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة فريز في بلدة عيناتا بصليةٍ صاروخيّة، فيما قصف تجمعات لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخيّة.



أيضاً، قال "الحزب" إنه استهدف تجمعات لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة المالكية للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخيّة، بينما أعلن استهداف تجعمات إسرائيلية في مستوطنة حولاتا بصليةٍ صاروخيّة.



"الحزب" ذكر أيضاً مسألة استهداف تجمعات إسرائيلية عند تلّة فريز في بلدة عيناتا بصليةٍ صاروخيّة، كما قصف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة صفد المحتلّة بصلية صاروخيّة، بالإضافة إلى مرابض مدفعيّة العدو المُستحدثة في بلدة .



كذلك، قصف "الحزب" مرابض مدفعيّة العدو شرق مستوطنة سعسع بصلية صاروخيّة، فيما استهدف ثكنة هونين وموقع المرج مقابل بلدة مركبا بصلياتٍ صاروخيّة.

