مقدمات النشرات المسائيّة

في سياق المساعي الدبلوماسية المكثفة لاحتواء التصعيد العسكري وفتح نافذة نحو تسوية طويلة الأمد برزت مبادرة تفاوضية جديدة بين إيران والولايات المتحدة صاغت إطارها باكستان بوصفها وسيطًا محوريًا بين الطرفين وتقوم الخطة على مرحلتين أساسيتين: وقف فوري لإطلاق النار يعقبه الانتقال إلى مفاوضات شاملة تُفضي إلى اتفاق دائم يعالج جذور الأزمة.







الجواب الإيراني جاء محسوبًا ودقيقًا إذ أعلن المتحدث باسم إسماعيل بقائي أن طهران أعدّت ردًا دبلوماسيًا متكاملًا سيتم الكشف عنه في التوقيت الذي يخدم مسار التفاوض مؤكدًا أن الموقف الإيراني يستند إلى ثوابت استراتيجية وخطوط حمراء غير قابلة للتنازل. وفي هذا الإطار شددت طهران على رفضها لأي صيغة لوقف إطلاق نار مؤقت معتبرةً أن مثل هذه الطروحات تُستخدم كأداة لإعادة تموضع عسكري واستئناف العمليات لاحقًا ما يُفرغ العملية التفاوضية من مضمونها. يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد في اللهجة الأميركية حيث لوّح الرئيس دونالد ترامب بخيارات عسكرية في حال فشل المسار التفاوضي ما يعكس اعتماد واشنطن سياسة الضغط بالتوازي مع التفاوض. في المحصلة يتضح أن مسار المفاوضات مع إيران بات عاملًا مركزيًا في تحديد اتجاهات التهدئة في المنطقة ومن ضمنها .







ميدانيًا يتواصل التصعيد خصوصا على القرى والبلدات الجنوبية مع ارتفاع في عدد الشهداء بالإضافة إلى إستمرار القصف على الضاحية.



في المقابل تواصِل المقاومة الإسلامية عملياتها العسكرية ردًا على الاعتداءات، حيث نفذت سلسلة استهدافات دقيقة لتجمعات وآليات عسكرية إسرائيلية في عدة محاور حدودية إضافة إلى ضرب مواقع عسكرية وتجمعات في أكثر من نقطة وامتد نطاق الرد ليطال مستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.



كما نشرت المقاومة مشاهد ميدانية توثق انسحاب قوات إسرائيلية وتركها معدات عسكرية في أحد مواقع الاشتباك في بلدة الطيبة. بالتوازي أقرت وسائل إعلام إسرائيلية بتعقيد الوضع الميداني مشيرة إلى صعوبة عمليات الإخلاء تحت كثافة النيران وإلى تطور قدرات المقاومة في استهداف الطائرات.





مقدمة تلفزيون "أم تي في"







يستبيح كل شيء. وآخر اهداف الاستباحة : الناس الذين يعيشون في بيوتهم بعيدا من الحرب وتحدياتها ومآسيها . فالحزب الذي لم يكتف بضرب مفهوم الدولة عبر سلبه قرار السلم والحرب منها، ها هم عناصرُه وقياديوه يتنقلون في الاحياء والشوراع وبين الابنية والمنازل والهدف واحد: الاحتماء بالناس. هكذا تحول اللبنانيون العزل عند حزب االله اكياسَ رمل ودشماً بشرية ً وسواترَ من لحم ودم. وآخر فصل من الفصول السود لحزب الله ما حصل ليل امس في عين سعادة، ما ادى الى سقوط ثلاثة لبنانيين اضافة الى عدد من الجرحى. فهل من استباحة اكبر من هذه الاستباحة؟ وهل من انتهاك للقوانين الدولية أفدح من هذا الانتهاك؟ والانكى ان الاجهزة َ الرسمية والقوى الامنية تبدو عاجزة ًعن مواجهة ما يحصل. وهو امر غير مفهوم وغيرُ مقبول. فاذا كان اللبناني قد تفهم عجزَ الدولة والقوى الامنية عن ايقاف حزب الله عند حده على الحدود الجنوبية ، فانه لا يمكن ان يتفهم ضعفَ الدولة واجهزتِها تجاه تسلل قياديي وعناصر حزب الله الى الاحياء والشوارع. فمن اعطى حزبَ الله الحق بان يحولَ شوارعَنا واحياءَنا قنابلَ موقوتة؟ ومن اولاه صلاحية َ ان يُميتنا في سبيل ان يدافعَ عن ايران ومرشدِها وملاليها ؟ من هنا المطلوب من الدولة الضعيفة والمتراخية امام الحزب ان ترفعَ الصوتَ ولو لمرة واحدة وتقول له: كفى،,, والمطلوب اكثر ان تنفذ َ اقوالـَها لان اللبنانيين شبعوا دمارا وخرابا وقتلا. اقليميا، احتمالات الحرب والتسوية متساوية. ووفق معلومات مراسلنا في البيت الابيض فان الرئيس ترامب لم يَتخذ قرارَه النهائي بعد، اذ داخلَ البيت الابيض هناك انقسامٌ واضح: بين طرف يريد اعطاء فرصة اخيرة للديبلوماسية، وبين طرف آخر يدعو الى توجيه ضربة واسعة لايران باعتبار انها تماطل. فاي خيار سيَعتمد ترامب فجر الاربعاء بتوقيت ؟





مقدمة تلفزيون "المنار"







هوَ عَهْدُ "خَيْبَر" من جديد، يعيدُه ليوثُ حزبِ اللهِ في لبنان، من قوةِ الرضوانِ التي يحملُ رجالُها الرايةَ، ويستبسلون لصنعِ نصرٍ عزيزٍ مع إخوانٍ لهم من رجالِ "نصر" و"عزيز" ضمن تشكيلاتِ حزبِ اللهِ. يطلعون مع كل فجرٍ ولا يغيبون، يعيدون أمجادَ "بدرٍ" بثباتِ "حيدر" وذي الفقارِهِ وأتباعهِ كعمارٍ ورفاقهِ. رجالٌ لهم اليومَ من اسمِهم نصيبٌ، من وحداتِ "بدر" و"حيدر" و"عمار"، الذين يَعمُرُون الميدانَ بصولاتِ البطولةِ والفداءِ.







لهم الليلُ والنهارُ، ومدادُ الأرضِ وآفاقُ السماءِ وأعالي البحارِ، يحفرون الصخرَ لعدوِّهم قبورًا، وتشكيلاتُهم الصاروخية تلاحقُ جنودَهُ ودباباتِهِ ومقارّاتِهِ العسكريةَ ومستوطَناتِه، من الميدانِ إلى جبهتِهِ الداخليةِ الممتدةِ من كرياتِ شمونة إلى إيلات، فتعصِفُ خياراتِ حكومةِ بنيامينَ نتنياهو وتكشف زيفَ ادّعاءِ الأمانِ لمستوطنيها، الغارقينَ في الملاجئِ أو الهاربينَ إلى الجنوبِ من نارِ الشمالِ، الرافعينَ الصوتَ فوقَ صفاراتِ الإنذارِ، مطالبينَ حكومتَهم - ومعهم ضباطٌ كبارٌ من الجيشِ - بضرورةِ وقفِ الحربِ قبلَ فواتِ الأوانِ.







هم رجالُ اللهِ الذبن يسقونَ الوطنَ عندما يضمأُ أغلى الدماءِ، يدافعون عن أهلِهم وبلدِهم وسيادتِهم الحقيقيةِ بكلّ ما أوتوا من بأسٍ وعزيمةٍ حيدريةٍ وروحٍ كربلائية، لا يُرهبهم تغوّلُ العدوِّ ولا فظاعةُ إجرامِهِ، ولا قواتُهُ التي تحاولُ التقدّمَ داخلَ القُرى فتغرقُ بخيباتِها كما في "الطيبة والخيام والناقورة ومارون"، ولا بوارجُهُ العسكرية التي طالَتْها صواريخُ كروزِ البحريةِ، ولا الطائراتُ التي لا تفارقُ سماءَهُ، فيلاحقُها المجاهدونَ بدفاعاتهم الجويةِ ليعيقوا أهدافَها الإجراميةَ.







رجالٌ يستبسلونَ تحتَ أعينِ العدوِّ التي أعماها اللهُ عنهم، فيبعثونَ صواريخَ القوةِ الجويةِ ومسيراتِها، لتسيرَ إلى أهدافِها، مراكمةً مع عزمِ رجالِها لنصرٍ لا بدّ آتٍ، ويعملونَ مع قادةٍ حكماءَ أشداءَ على نهجِ سيدهم الشهيد الاسمى، بأمرِ الأمينِ على النهجِ والرايةِ والدماءِ، سماحةَ الأمينِ العامِّ لحزبِ اللهِ الشيخِ نعيم قاسم، من أجلِ عزةِ وكرامةِ اللبنانيينَ وسيادةِ وطنٍ لم ولن يكونَ إلا بلدُ قوةٍ وعزيمةٍ وصانعُ سلامٍ حقيقيٍّ، بلا عدوٍّ صهيونيٍّ، لا بلدُ الضعفِ والهوانِ والاستسلامِ.







بلدٌ بوحدةٍ متينةٍ، يحترمُ دمَ أبناءِه بالموقفِ والأداءِ والإعلامِ، ولا يُفرزُ الدمَ المسفوكَ غيلةً بين منطقةٍ وأخرى أوطائفةٍ وأخرى، فيما القاتلُ واحدٌ، وهو العدوُّ الصهيونيُّ الذي يعملُ على إشعالِ الفتنةِ التي يعينُهُ عليها إعلامٌ خبيثٌ وسياسيونَ حاقدونَ، فيما الدولةُ باتت تتعمدُ الغياب.







في المنطقةِ والعالم لم تغب تصريحاتُ دونالد ترامب المتناقضةُ وخياراتُه المتهورةُ عن اروقةِ الاتصالاتِ الدوليةِ ، فيما خياراتُهُ باتت تُربكُ إدارَتَهُ وجيشَهُ وأصدقاءَهُ، لا الجمهوريةَ الاسلاميةَ في إيران، التي جددتِ اليومَ أن لا هُدنَ مع الأعداءِ ولا حيلَ تفاوضيةٍ، وإنما وقفٌ للحربِ كأساسٍ لأي مفاوضات..





مقدمة تلفزيون "أو تي في"







هل تنتهي حرب ايران في الساعات القليلة المقبلة؟ السؤال قد يبدو غريبا، لكنّ له ما يبرره في السياسة، على رغم الوقائع العسكرية المعاكسة، فدونالد ترامب رجل المفاجآت، وهو قال اليوم: لو كان الأمر بيدي لأخذت النفط الايراني، لكن للأسف الشعب الأميركي يريد عودتنا إلى الوطن، مشددا على ان الحرب قد تنتهي سريعا للغاية إذا فعلوا ما يتعين عليهم فعله، على حد قوله. وشدد الرئيس على ان الثلاثاء هو الموعد النهائي.







في المقابل، وفيما اكد البيت الأبيض ان ترامب لم يصادق على اقتراح الوسطاء وقف إطلاق النار مع إيران لمدة 45 يوما، كشفت وسائل الاعلام الايرانية ان طهران قدمت ردها لباكستان على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب‏،







‏مؤكدة ان المضمون يحسم رفض ايران وقف إطلاق النار وتأكيدها ضرورة إنهاء الحرب على نحو دائم. والرد يتألف من 10 بنود تشمل إنهاء النزاعات في المنطقة ككل وبروتوكول مرور آمن عبر مضيق هرمز ورفع العقوبات وإعادة الإعمار.







‏اما ميدانيا، فالابرز اليوم اعلان الحوثيين تنفيذ هجوم مشترك على إسرائيل مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.







وعلى المقلب الآخر، أعلنت اسرائيل تدمير أكبر مصنع بتروكيماويات في إيران.







‏وفي لبنان، تحدثت معلومات عن ضمانة دولية لتجميد الضربة على معبر المصنع نتيجة جهود دبلوماسية مصرية عبر اتصالات مع أميركا وإسرائيل وسوريا، حيث لفت اتصال بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية .







وفي غضون ذلك، ظل استهداف عين سعادة ليل امس يتفاعل، في وقت تضاربت المعلومات حول الشقة المستهدفة واذا كانت مسكونة ام مهجورة، فيما تواصلت الدعوات الى اليقظة والحذر من اي فتنة. وفي هذا السياق لفت بيان للتيار الوطني الحر جاء فيه: نظرًا للمخاطر الكبيرة على حياة المدنيين الذين يستضيفون مئات الآلاف من المهجرين اللبنانيين، ومع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل، ومع إدانتنا الجرائم التي ترتكبها، وبسبب ملاحقتها عناصرَ حزب الله المنخرط في الحرب، نرى أنه على مسؤولي "الحزب" وكوادره وقيادييه أن يتحملوا المسؤولية الأخلاقية، وذلك بعدم الإختلاط والإقامة والاختباء بين المهجّرين المدنيين والمستضيفين وحصر وجودهم في مناطق جبهات المواجهة حيث تكون المقاومة الفعلية، وذلك حفاظاً على حياة الناس والسلم الأهلي وعلى النسيج الوطني.





مقدمة تلفزيون "أل بي سي"





دخل إلى ساحة المداولات في الحرب الدائرة مصطلح "مبادرة إسلام آباد"، المصطلح عبارة عن مبادرة تقودها باكستان مع تركيا ومصر لوقف الحرب.







كيف تلقف المعنيون بالحرب هذه المبادرة؟







البيت الأبيض أكد أن تنظر في المقترح لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، الا أن الرئيس دونالد ترامب "لم يصادق عليه" ويمضي في الحرب، وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن المقترح "هو واحدة من أفكار عدة مطروحة، والرئيس لم يصادق عليه، وأن عملية الغضب الملحمي تتواصل".







في المقابل، إيران تبلغ باكستان بردها على المقترح، وهو يتألف من عشرة بنود تشمل إنهاء النزاعات في المنطقة وبروتوكول مرور آمن عبر مضيق هرمز ورفع العقوبات وإعادة الإعمار.







وفي الرد الإيراني ضرورة إنهاء الحرب على نحو دائم ورفض وقف إطلاق النار المؤقت.







في المقابل، التصعيد متواصل، وجديده اليوم إعلان جماعة الحوثيين تنفيذ هجوم على إسرائيل، واللافت أكثر أن البيان تحدث عن أن الهجوم نُفذ في عملية مشتركة مع الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله.







لبنانيًا، أكثر من نقطة ساخنة اليوم: التصعيد في الجنوب مع مواصلة إسرائيل تثبيت النقاط التي توغلت إليها.







قضية معبر المصنع الذي على ما يبدو نجحت وساطة دولية في وقف ضربه من قبل إسرائيل.







الغارة على شقة في بلدة عين سعادة، وما توصلت إليه التحقيقات الأولية للجيش اللبناني.







البداية من الجبهة الإسرائيلية مع لبنان، كيف تبدو القراءة من الجهة الإسرائيلية؟





مقدمة تلفزيون "الجديد"







إثنين لبنان متمِّمٌ لعطلة الفِصح/ فلا حركة ولا بركة/ وباستثناء "تململِ" البحر بهَزةٍ سُجلت على مقياس المركَز الوطني للجيوفيزياء وشَعر بها سكانُ الساحل اللبناني والسوري/ إلَّا أنَّ درجتَها لم تحرِّكِ الصَّفائحَ السياسيةَ المحلية/ الواقعةَ على فُوَّهةِ بُركان/ والمحجوبةَ خلفَ سِتارٍ من دُخانٍ ونار/ مصدرُه زِلزالٌ يتعرضُ له الجنوب/ بإقدام جيشِ الاحتلال على تلغيمِ أحياءٍ كاملة في أكثرَ من قرية/ وتفجيرِها وتحويلِها برَمشة عين/ إلى أثَرٍ بَعد عَين/ عن سابقِ تصورٍ وتصميم في تحويلِها إلى أراضٍ منزوعةِ الحياة//







لكن ثمة عين أخرى فتحت الحدث على عين سعادة / وما رافق تعرض شقة فيها لاعتداء إسرائيلي راح ضحيته ثلاثة شهداء/ وعلى التحقيقات الأولية أصدر الجيش اللبناني بياناً / أظهر فيه عدم وجود مستأجِرين جدد في المبنى المستهدف ويواصل التحقيق لكشف هوية الشخص الذي غادر المبنى بواسطة دراجة نارية/







وإذا كان المشهدُ الداخلي على ارتباطٍ عُضويّ ببؤرة الصراع ثُلاثيةِ الأضلاع/ فإنه كما "الكوكب" وَضع "يدَه على خده"/ وأوقفَ محركاتِه بانتظار ساعةِ الصفر/ ورَفعِ دونالد ترامب "البِطاقةَ الحمراء" بوجه طهران لدفعِها نحو جَهنَّم وإعادتِها إلى العصر الحجري/ لكنَّ ساعاتِ ما قبلَ "يومِ القيامة" سَجلت تردداتٍ على مِقياسِ الأخذِ والرد/ وفي آخِر الإصداراتِ بعد سيلِ الاتصالاتِ المكثَّفة والمتعددة الأطراف/ وما تَبِعَها من مُقترحاتٍ حمَلها الوسيطُ الباكستاني إلى الطرفَين الأميركي والإيراني/ لفرملةِ التهديدات والإلتقاءِ عند خَطِّ الوَسَط/ وتتضمَّنُ الخُطةُ اتفاقاً على مرحلتَين: وقفٌ لإطلاق النار يعقِبُه التوصلُ إلى اتفاق نهائي/ في مدةٍ لا تتجاوزُ الشهرين/ وعلى الوقت المستَقطَع/ رمت طهران الكُرةَ مجدداً في حِضن ترامب/ وقدَّمت ردَّها على المقترحِ الأميركي الى إسلام آباد/ وتضمَّنَ رفضَها وقْفَ إطلاقِ النار في مقابلِ ضرورة إنهاءِ الحرب بشكل دائم/ ووَضعتِ النزاعاتِ في المنطقة بسَلَّةِ حلٍّ واحدة تشمُل إنهاءَها بالكامل/ وعلى هُرمُز العُقدةِ الأبرز طالبت ببروتوكولٍ للمرور الآمِن عبر المَضيق/ وعلى الرد الإيراني الخطي/ رُصد ردٌّ شفَهي للرئيس الأميركي دونالد ترامب/ حارَ ودارَ فيه ليعودَ إلى نقطة الصِّفر بأن الحربَ تتعلقُ بأمرٍ واحد وهو ألَّا تملكَ إيران أسلحةً نووية/ وهو ما نفته طهران بفتوى تحريمِ امتلاكِ سلاحٍ نووي/







"ومن كل وادي عصا" استَخدم ترامب أسلوبَ المناورة/ فتحدث عن أنَّ إيران لم تَعُدْ قويةً كما كانت قبل شهر/ والإيرانيون يرفضونَ الاستسلامَ ولن أذهبَ أبعدَ من ذلك لأن هناك أمورا أخرى أسوأَ من تدميرِ محطاتِ الطاقة والجسور/ ولو كان الأمرُ يعودُ إليَّ لاحتَفظتُ بالنِفط الإيراني واعتَنَيتُ بالشعب هناك/ "وعلى معادلة المساعدة قادمة إليكم" قال ترامب إن الشعبَ الإيراني سيقاتِلُ إذا تلَقَّى الأسلحة/ وكَشف أنه كان من المفترض تسليمُ أسلحةٍ للمتظاهرين في إيران لكنَّ فئةً معينة من الناس احتَفَظت بها في إشارة إلى الأكراد/ وعلى طريقة القفزِ بين المواقف/ أشار ترامب إلى أن إيران تفاوِضُ بنِيَّةٍ حَسَنة والمفاوضينَ هناك أكثرُ عقلانيةً الآن/ وأنه استَخدم اللغةَ الفَظَّة معها لإيصال الرسالةوقد وَصَلت/ ونزولاً عند "رغبة الجمهور"/ أبدى أسفه لأنَّ الشعبَ الأميركي يريدُ عودتَنا إلى الوطن/ قبل أن يربِطَ جملتَه بنقيضِها ويقولَ إنَّ الأمريكيين يريدونَ منا الانتصارَ في إيران والعودةَ للديار/./ عند حَدَّيِ السيفِ في المواقف "انتهتِ العُراضة" الترامبية/ والمسلسل يتبع.







