لبنان

تصعيد كبير للعدوان الاسرائيلي والاغتيالات وتسريبات عن منطقة عازلة بعمق 10 كيلومترات

Lebanon 24
06-04-2026 | 23:02
تصعيد كبير للعدوان الاسرائيلي والاغتيالات وتسريبات عن منطقة عازلة بعمق 10 كيلومترات
تصعيد كبير للعدوان الاسرائيلي والاغتيالات وتسريبات عن منطقة عازلة بعمق 10 كيلومترات photos 0
تواصلت أمس وتيرة التصعيد الميداني الاسرائيلي ضد الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب بعنف مطرد،ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت بعدما هدّد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان مناطق: حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدت، برج البراجنة، تحويطة الغدير والشياح.
 كما نفّذت إسرائيل سلسلة اغتيالات في جنوب لبنان.
وفي ظل غياب أي مبادرات سياسية يمكن أن تفرمل الاندفاعة الإسرائيلية إلى جنوب لبنان، تحاول إسرائيل فرض أمر واقع على المفاوض اللبناني بعد احتلال مناطق من الجنوب، حسبما تقول مصادر نيابية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن إسرائيل تسعى لاحتلال أجزاء من الجنوب، ووضع هذا الواقع على طاولة المفاوضات بحيث يكون أي اتفاق أمني معها، مقابل الانسحاب. لكن المصادر نفسها، سجّلت أن إسرائيل لم تثبت بعد أي نقاط عسكرية جديدة في العمق اللبناني.
ولمحت إسرائيل إلى أن التوغل البري في جنوب لبنان، سيمتد إلى 10 كيلومترات حداً أقصى، وهي المسافة التي قطعتها بالفعل على محورين على الأقل، وتشير إلى أن الجيش الإسرائيلي ينوي إعادة إنشاء منطقة عازلة على الحدود، تشبه إلى حد بعيد المنطقة التي كانت قائمة قبل تحرير جنوب لبنان في عام 2000.
وقالت مصادر أمنية في الجنوب لـ«الشرق الأوسط» إن هذا العمق الذي تتحدث عن تل أبيب «يشبه المسافة الجغرافية التي كانت محتلة في السابق»، مشيرة إلى أن عمق العشرة كيلومترات «لا يعني أنه ثابت، وهو خاضع لتضاريس جغرافية؛ إذ قد يتوسع أكثر إلى 12 كيلومتراً مثلاً في بعض النقاط، أو ينحسر في أخرى إلى 8 كيلومترات مثلاً»، لكنها أعربت عن قناعتها بأن هذه الخطة «تشبه الشريط الحدودي السابق».
ومع وصول الجيش الإسرائيلي إلى نقطتين، يواصل التوغل لوصل المناطق التي نفذ منها، ببعضها، وهو ما يجري في وادي الحجير، حيث يواصل التقدم لملاقاة قواته جنوباً التي وصلت إلى وادي السلوقي (كانت حدود الحزام الأمني قبل عام 2000 أيضاً)، وهي مسافة تناهز الثماني كيلومترات، وتستدعي التوغل من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب باتجاه الوادي. أما في القطاع الغربي، فإن التوغل يتجه شرقاً من البياضة إلى شمع وأطراف مجدل زون الجنوبية، وهي التلال المشرفة على مدينة صور الساحلية، وكانت قبل عام 2000 الشريط الحدودي لمنطقة الحزام الأمني.
اللافت في التوغلات، أن القوات الإسرائيلية لم تستحدث أي نقطة ثابتة بعد، حسبما تقول المصادر الأمنية في الجنوب، لافتة إلى أن الجيش يتوغل، وينفذ تفجيرات لمنازل ومنشآت في القرى، قبل الانسحاب.
القناة 12 عن مصدر إسرائيلي: الكابينت المصغر ينوي توسيع المنطقة العازلة في لبنان بضعة كيلومترات أخرى
يديعوت أحرونوت: الخطط العسكرية للجيش الإسرائيلي تشمل نقاط سيطرة بعمق 8 كيلومترات جنوبي لبنان
مصدر أمني إسرائيلي لسكاي نيوز عربية: القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوب لبنان تعمل على إنشاء منطقة عازلة
تلويح اسرائيلي بـ"منطقة عازلة"حتى الليطاني وتحوّل نوعي عبر عمليات البقاع الغربي
