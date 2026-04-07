في طرابلس.. توقيف مشتبه بهما بعد عملية سلب وطعن

بعد المعلومات حول وقوع عملية سلب وطعن قرب في امس، تحرّكت فورًا دورية من شرطة بلدية طرابلس إلى المكان، حيث باشرت بتنفيذ دوريات مكثفة في المنطقة لتعقّب الفاعلين. بحسب مندوبة " ".وبعد المتابعة والرصد، تمكّنت الدورية من تحديد هوية المشتبه بهم (ن.م) و(ع.ع)، حيث جرت مطاردتهما وصولًا إلى منطقة المعرض. وخلال المطاردة، أقدم المشتبه بهما على إشهار أسلحة بوجه عناصر الدورية صاعق كهربائي ومسدس.وبحسب المعطيات، تمكّنت القوة من توقيفهما أصولًا، قبل تحويلهما إلى المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.