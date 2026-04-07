|
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
لبنان
إجراءات ادارية جديدة بعد استهداف عين سعادة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-04-2026
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر يعنى بالشؤون البلدية" إنه منذ ليلة استهداف الشقة في المشروع
الماروني
في
عين سعادة
، تواصل عدد كبير من رؤساء البلديات مع بعضهم البعض، وتم التداول في آلية لتأجير الشقق والإجراءات الواجب إضافتها إلى التدابير التي كانت اتخذت مع بداية النزوح".
أضاف" بنتيجة البحث تم التوافق على أن يكون للجان الأبنية صلاحيات أوسع، وأن يكون لها رأي في تأجير أي شقة داخل المبنى. كما تقرر أن تقوم لجنة البناية بتفقد كل الشقق مرة واحدة على الأقل كل 24 ساعة، لا سيما الشقق المؤجرة حديثًا، انطلاقًا من أن سكان المبنى هم الأحرص على الأرواح والممتلكات".
وشدد المصدر على" ضرورة التواصل الدائم مع البلدية والقوى الأمنية عند وجود أي شكوك"، عازيًا ذلك إلى" أن هناك قرى وبلدات كبيرة، خاصة في ضواحي
بيروت
وجبل
لبنان
، يصل عدد الوحدات السكنية فيها إلى ما بين 20 ألفًا و50 أو حتى 60 ألف شقة، مما يجعل من المستحيل ان يكون الاشراف الامني للبلدية وحدها".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
