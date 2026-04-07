إجراءات ادارية جديدة بعد استهداف عين سعادة

قال مصدر يعنى بالشؤون البلدية" إنه منذ ليلة استهداف الشقة في المشروع في ، تواصل عدد كبير من رؤساء البلديات مع بعضهم البعض، وتم التداول في آلية لتأجير الشقق والإجراءات الواجب إضافتها إلى التدابير التي كانت اتخذت مع بداية النزوح".

أضاف" بنتيجة البحث تم التوافق على أن يكون للجان الأبنية صلاحيات أوسع، وأن يكون لها رأي في تأجير أي شقة داخل المبنى. كما تقرر أن تقوم لجنة البناية بتفقد كل الشقق مرة واحدة على الأقل كل 24 ساعة، لا سيما الشقق المؤجرة حديثًا، انطلاقًا من أن سكان المبنى هم الأحرص على الأرواح والممتلكات".

وشدد المصدر على" ضرورة التواصل الدائم مع البلدية والقوى الأمنية عند وجود أي شكوك"، عازيًا ذلك إلى" أن هناك قرى وبلدات كبيرة، خاصة في ضواحي وجبل ، يصل عدد الوحدات السكنية فيها إلى ما بين 20 ألفًا و50 أو حتى 60 ألف شقة، مما يجعل من المستحيل ان يكون الاشراف الامني للبلدية وحدها".

