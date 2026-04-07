تسريب حساس يحرج واشنطن والخيط يقود إلى محيط نتنياهو

هدّد الرئيس الأميركي بسجن الجهة التي سرّبت خبر الطيار المفقود، معتبراً أن نشر هذه المعلومات الحساسة أسهم في تنبيه ، التي سارعت إلى عرض مكافآت مقابل القبض على الطيار. وقال بوضوح: "الشخص الذي نشر هذا الخبر سيدخل السجن".



غير أن معطيات جديدة قلبت مسار الرواية، بعدما أعلن الصحافي أميت سيغال، أحد أبرز المعلّقين السياسيين والمقرّب من رئيس حكومة بنيامين ، أنه هو من كشف قصة الطيار الثاني المفقود عبر "تلغرام"، قبل أن يتراجع لاحقاً عن تأكيده، مكتفياً بالقول إنه "غير متأكد" من كونه أول من نشر الخبر، مع تمسّكه بحماية مصادره.



وفي هذا السياق، تشير المعطيات إلى أن التسريب لم يصدر عن وسائل إعلام أميركية، بل خرج من داخل البيئة السياسية والإعلامية ، عبر شخصية على صلة مباشرة بدوائر القرار، الامر الذي يطرح تساؤلات جدية حول الجهة التي سرّبت المعلومات، وخلفيات نشرها في توقيت بالغ الحساسية، وما إذا كان هذا التسريب قد أثّر على جهود البحث عن الطيار أو عرّضه لمخاطر إضافية.



أما كيفية تعاطي الإدارة الأميركية مع هذه الواقعة، فتشكّل اختباراً مباشراً لطبيعة العلاقة مع ، فهل ستُطبّق معايير المحاسبة نفسها على حلفائها، أم سيتمّ احتواء الحادثة بصمت، بما يعكس حدود المحاسبة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.

