الجيش الإسرائيلي بالفيديو: استهدفنا عناصر لـالحزب داخل مسجد في الجنوب

أعلنت المتحدثة باسم الجيش واوية أنّ "قوات الفرقة 91 تواصل خلال الأسابيع الأخيرة نشاطها في ، وتستمر في توسيع نطاق النشاط البري المُركّز بهدف حماية سكان ".وقالت: "رصدت القوات عناصر من منظومة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لمنظمة ، تموضعوا داخل في المنطقة. فور الرصد، قامت القوات بتحييد العناصر وتدمير المجمع بهدف إزالة التهديد في نشاط إضافي للواء 769، رصدت القوات مخربًا كان يرصد تحركات القوات من داخل مبنى. قام سلاح الجو، بالتعاون مع القوات، وبإغلاق دائرة نيران سريع، بتصفية المخرب".وختمت: "بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات فريق القتال التابع للواء جفعاتي بتصفية خلايا مخربين والعثور على كميات كبيرة من وسائل القتال التي استخدمها عناصر التنظيم لدفع مخططات. ومن بين الوسائل التي تم العثور عليها: عبوات ناسفة، أسلحة من أنواع مختلفة، مخازن ذخيرة وغيرها".