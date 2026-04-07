تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

تراجع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 21 ألف ليرة والمازوت 27 ألف ليرة وقارورة 71 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:







البنزين 95 أوكتان: 2.367.000 ليرة لبنانية







البنزين 98 أوكتان: 2.417.000 ليرة لبنانية







المازوت: 2.442.000 ليرة لبنانية







الغاز: 1.771.000 ليرة لبنانية



