خريس: إرادة أهالي الجنوب لن تُكسر رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة

تفقد النائب آثار العدوان الأخير على بلدة حيث جال في الأحياء المتضررة واطّلع عن كثب على الدمار الهائل الذي طال المنازل والبنى التحتية، في حضور رئيس البلدية داود عزالدين.



وأكد خلال جولته أن "ما ارتكبه العدو الإسرائيلي جريمة جديدة تُضاف إلى سجل اعتداءاته المتكررة"، مشددًا على أن "هذا النهج العدواني لن ينجح في كسر إرادة أبناء الجنوب الذين أثبتوا على الدوام تمسكهم بأرضهم وثباتهم في وجه كل التحديات".



وأشار إلى أن "حجم الدمار الذي لحق ببرج رحال كبير ومؤلم، حيث دُمّرت منازل فوق رؤوس ساكنيها وتضررت الممتلكات بشكل واسع، ما يستدعي تحركًا سريعًا لتعزيز صمود الأهالي وإعادة إعمار ما تهدّم".



وشدّد على "أهمية التكاتف الداخلي"، معتبرًا أن "المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوحدة والتعاون بين اللبنانيين لأن قوة المجتمع تكمن في تماسكه وقدرته على تجاوز المحن بروح جماعية مسؤولة".



وختم بالدعاء للشهداء، سائلاً الله لهم " والمغفرة والعتق من النار"، متمنيًا "الشفاء العاجل للجرحى،" مؤكدًا أن" دماء ستبقى منارة للصمود وأن الجنوب سيبقى عصيًّا على الانكسار رغم كل الاعتداءات".

Advertisement