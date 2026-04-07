عن عمل الفرقة 98 الاسرائيلية جنوب لبنان.. هذا ما كشفه ادرعي (فيديو)

#عاجل 🔸قوات الفرقة 98 تنضم إلى العملية البرية المركزة في جنوب لبنان: استكمال تمركز قوات جيش الدفاع على خط منع إطلاق الصواريخ المضادة الدروع
🔸وسّعت قوات الفرقة 98 خلال الأسبوع الأخير نطاق العمليات البرية المركزة لتشمل أهدافًا إضافية في جنوب لبنان بالتزامن مع أعمال الفرق… pic.twitter.com/BhqYPxlh2O
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 7, 2026
#عاجل 🔸قوات الفرقة 98 تنضم إلى العملية البرية المركزة في جنوب لبنان: استكمال تمركز قوات جيش الدفاع على خط منع إطلاق الصواريخ المضادة الدروع
🔸وسّعت قوات الفرقة 98 خلال الأسبوع الأخير نطاق العمليات البرية المركزة لتشمل أهدافًا إضافية في جنوب لبنان بالتزامن مع أعمال الفرق… pic.twitter.com/BhqYPxlh2O