عن عمل الفرقة 98 الاسرائيلية جنوب لبنان.. هذا ما كشفه ادرعي (فيديو)

— افيخاي (@AvichayAdraee) April 7, 2026

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عبر منصة اكس: "قوات الفرقة 98 تنضم إلى العملية البرية المركزة في : استكمال تمركز قوات الجيش الاسرائيلي على خط منع إطلاق الصواريخ المضادة الدروع، ووسّعت خلال الأسبوع الأخير نطاق العمليات البرية المركزة لتشمل أهدافًا إضافية في جنوب بالتزامن مع أعمال الفرق العسكرية 91 و36 و146 و162."وتابع: قد استكملت قوات جيش الدفاع انتشارها على خط منع إطلاق الصواريخ المضادة الدروع وتواصل العمل في المنطقة بهدف تعزيز خط الدفاع الأمامي وإزالة التهديد عن سكان ، وتعمل قوات الفرقة 98 في نقاط عملياتية تم فيها تحقيق سيطرة ميدانية، وذلك بهدف تمشيط المنطقة من العناصر الارهابية والبنى التحتية الإرهابية، بالتوازي مع القضف المدفعي والجوي الذي استهدف مراكز الثقل التابعة لحزب الله، هذا وسيواصل جيش الدفاع العمل بقوة ضد الذي قرر الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام . لن يسمح جيش الدفاع بالمساس بمواطني .