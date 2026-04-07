الحجار من بعبدا: لا ملاذ للبنايين إلا الدولة

أعلن أحمد أنه تابع مع رئيس الجمهورية كل تطورات الأوضاع لا سيما على الصعيد الأمني، ووضعه بإجراءات ما تقوم بها القوى الأمنية في كافة المناطق، مؤكداً العمل على تأمين المزيد من الحضور الأمني في كافة المناطق .



وأضاف أن الرئيس أعطى توجيهاته لطمأنة الناس وحماية المواطنين، ولا ملاذ للبنايين إلا الدولة، مشيراً إلى التداول بموضوع معبر المصنع ووجود اتصالات بشأنه وإعادة فتحه قريباً.



ولفت إلى أن هناك دوراً أساسياً للبلديات مع مزيد من العمل والجهد، إضافة إلى التنسيق مع والجيش والمخابرات، مؤكداً أن همّ رئيس الجمهورية القرى وغير المسيحية، وأن قوى الأمن إلى جانب الصامدين مع تواصل واتصالات دائمة لتجنيب اللبنانيين المزيد من .



وتابع أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية والحضور الأمني في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف طمأنة الناس وحماية المواطنين الآمنين في منازلهم.

