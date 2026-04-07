سرقة بقيمة 50 ألف دولار في المنية… وتوقيف أول المتورطين (صورة)

بتاريخ 25-03-2026، أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى منزل المدعو (ع. ش. مواليد عام 1966، لبناني) الكائن في محلة ، وسرقوا من داخل خزنة مبلغًا ماليًّا بقيمة حوالي /30،000/ دولار أميركي، ومصاغًا ذهبيًّا بقيمة تُقارب الـ /20،000/ دولار أميركي، ومسدّسات حربية، وأقدموا بعدها على إحراق أثاث المنزل، وفرّوا الى جهة مجهولة.



على أثر ذلك، باشرت القطعات المُختصّة في إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورّطين بعملية السرقة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت خلال ساعات إلى تحديد هويّتهم ومن بينهم المدعو:



م. ش. (مواليد عام 1984، لبناني)

بتاريخ 26-03-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة المنية.



بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه برفقة ثلاثة آخرين على تنفيذ عملية السرقة المذكورة، وأنّ شركاءه احتفظوا بالمسروقات، وقاموا بتخبئة المسدّسات لدى المدعو (ح. ف. مواليد عام 1996، سوري)، وأضاف أنه يخبّئ أكثر من /40/ كلغ من مادة حشيشة الكيف في منزل مهجور فوق مكان إقامته، حيث تم ضبطها.



بالتاريخ ذاته، جرى توقيف الأخير في محلة المنية، وبالتحقيق معه اعترف بما نُسِبَ إليه.



أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة ، والعمل مُستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.

