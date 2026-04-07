تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

يوم الصحة العالمي...لبنان ينزف صحةً وإنساناً

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
07-04-2026 | 04:21
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في السابع من نيسان من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للصحة، وفيما ترفع منظمة الصحة العالمية شعار "معاً من أجل الصحة. ادعموا العلم"، وتدعو لحماية "الصحة الواحدة"، يعيش لبنان عدوانا دموياً لا يعرف الصحة ولا القوانين الدولية، وتحصي وزارة الصحة أشلاء مسعفيها وكوادرها الطبية.
وتظهر البيانات المحدثة حتى تاريخ يوم أمس 6 نيسان  2026، أن آلة الحرب الإسرائيلية لم تترك مجالاً لتطبيق أي بروتوكول صحي أو علمي، اذ ارتفعت حصيلة القطاع الصحي  إلى 57 شهيداً و154 جريحاً من المسعفين والعاملين الصحيين، بعد استهدافات غادرة طالت فرقاً من "الهيئة الصحية" و"جمعية الرسالة" في بلدتي حاريص وصديقين في أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد افادت بوقوع 92 هجوماً على مرافق صحية ومركبات طبية منذ بدء الحرب في 2 آذار 2026، بمعدل هجومين يومياً في بعض الفترات، ما يضع "العلم والطب" في مواجهة مباشرة مع التدمير.
وخلف الأرقام الطبية، تبرز كارثة إنسانية تضرب أسس "الصحة العامة" التي تنادي بها الحملة العالمية، وذلك مع تخطي عدد النازحين قسراً حاجز المليون شخص، وتكدس الآلاف في مراكز الإيواء، حيث تنهار القدرة على ضبط المعايير الصحية، مما يفتح الباب أمام خطر الأمراض والأوبئة.
وبينما يتحدث العالم عن حماية النبات والحيوان، فإن الغارات الإسرائيلية، تسببت في تلوث بيئي كيميائي طويل الأمد، يهدد التربة والمياه، وهي الركائز الأساسية لنهج "الصحة الواحدة".
فيما يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي، يبقى لبنان الاستثناء الصارخ، حيث يُدمر فيه الإنسان والبيئة معاً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
البطريرك ميناسيان: لبنان ينزف من أوجاعه ونصلي لأجله
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 14:27:52
يوم الصحة العالمي… خطوات بسيطة اليوم قد تنقذ حياتك غداً
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 14:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
من منظمة الصحة العالمية.. طائرة مساعدات إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 14:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
يوم المرأة العالمي: هل انتهى عصر "القوامة التقليدية" لدى الشباب؟
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 14:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

منظمة الصحة العالمية

اليوم العالمي

وزارة الصحة

منظمة الصحة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

النازحين

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:19 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:55 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:53 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:43 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:19 | 2026-04-07
Lebanon24
07:00 | 2026-04-07
Lebanon24
06:55 | 2026-04-07
Lebanon24
06:53 | 2026-04-07
Lebanon24
06:43 | 2026-04-07
Lebanon24
06:30 | 2026-04-07
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24