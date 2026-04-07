بعد ابنه... زعيم سياسي يحضّر ابنته

في خطوة لافتة تعكس توجهاً نحو تكريس الحضور العائلي داخل الحياة الحزبية، كشفت مصادر مطلعة أن أحد رؤساء الأحزاب السابقين البارزين يتجه إلى إدخال ابنته بشكل تدريجي إلى العمل السياسي، بعد أن سبق وفتح الباب أمام نجله للعب دور متقدم داخل الحزب.وبحسب المعلومات، فإن الابنة باتت تشارك بشكل منتظم في الاجتماعات الداخلية واللقاءات السياسية الضيقة، حيث تُسجّل حضوراً متزايداً في النقاشات المرتبطة بالقرارات التنظيمية والاستحقاقات المقبلة. وتشير المعطيات إلى أن هذا الانخراط لا يقتصر على الطابع الشكلي، بل يتعداه إلى متابعة ملفات محددة، ما يعكس توجهاً واضحاً لإعدادها لدور سياسي مستقبلي.وتلفت الأوساط إلى أن الزعيم يعمل على تهيئة الأرضية اللازمة لدمج أفراد من عائلته في البنية القيادية، في ظل قناعته بضرورة الحفاظ على استمرارية النهج السياسي داخل الإطار العائلي، وهو ما يثير في المقابل تساؤلات داخل الأوساط الحزبية بشأن طبيعة المرحلة المقبلة وحدود هذا التوجه.