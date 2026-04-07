"حزب الله" يعلن استهداف مستوطنات ومواقع إسرائيلية بسلسلة هجمات صاروخية

اعلن " " في سلسلة بيانات ان" المُقاومة الإسلاميّة استهدفت مستوطنة المطلة اربع مرات ومستوطنات شلومي، إيفن مناحيم ، نطوعة بصليات صاروخيّة.كما استهدفت مروحيّتين إسرائيليتين معاديتين في أجواء بلدة البياضة بصواريخ أرض جو وأجبرتهما على التراجع.واستهدفت دبابتي ميركافا في مشروع بمحلقتين انقضاضيتين ،وتجمّعين لجنود جيش العدوّ في بلدة مركبا ، واليات لجنود العدو عند على الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة بصليةٍ صاروخيّة.