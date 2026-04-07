تشديد أمني في بيروت وتكثيف الدوريات… واجتماع وزاري لمتابعة الأوضاع

أعلن وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص فحوى الاجتماع الوزاري اليومي الذي عقد في السرايا الحكومية برئاسة القاضي الدكتور نواف سلام، وبمشاركة عدد من الوزراء، وقال:" ان الرئيس سلام عرض لمسار الاتصالات الرامية الى وقف الحرب، وتوقّف عند وضعية معبر المصنع والوضع الأمني، وحركة المرور في ، والمخالفات التي يجب مكافحتها، إلى جانب متابعة حاجات ومتطلبات الإيواء والإغاثة".



أضاف الوزير مرقص: " ، عرض والبلديات العميد أحمد الوضع الأمني والتنسيق بين شرطة البلدية وقوى الأمن الداخلي وتكثيف الدوريات والحواجز والتخفيف من الازدحام في ركن السيارات في بيروت.



كما عرض اللواء ميشال منسى التطورات الميدانية وانتشار عناصر الجيش في بيروت وتعزيز الدوريات ومؤازرة . وعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية د. حنين السيد تعزيز الوضع الأمني لمراكز استضافة النازحين".





وتابع:"كذلك عرضت وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي د. ريما كرامي حضور ممثلي الوزارة في المدارس التي تشكّل ٦٠% من مراكز الاستضافة، فيما عرض وزير الاقتصاد والتجارة د. عامر البساط جهود الوزارة في مكافحة الاحتكار والغش والاحالات الى التي ستتناول مورّدين كبار يتلاعبون بالأسعار مع التشدد في المخالفات المتكررة".

إلى ذلك، استقبل سلام سفير استراليا في هو توم ويلسون(Tom Wilson)، في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه في لبنان.

الحشيمي

واستقبل سلام النائب بلال الحشيمي الذي قال بعد اللقاء: "شكرنا الرئيس سلام على الاتصالات التي يجريها لاعادة فتح معبر المصنع الحدودي نظرا لاهميته على كافة الاصعدة".