لبنان

تشديد أمني في بيروت وتكثيف الدوريات… واجتماع وزاري لمتابعة الأوضاع

Lebanon 24
07-04-2026 | 04:49
تشديد أمني في بيروت وتكثيف الدوريات… واجتماع وزاري لمتابعة الأوضاع
أعلن وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص  فحوى الاجتماع الوزاري اليومي الذي عقد في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام، وبمشاركة عدد من الوزراء، وقال:" ان الرئيس سلام عرض لمسار الاتصالات الرامية الى وقف الحرب، وتوقّف عند وضعية معبر المصنع والوضع الأمني، وحركة المرور في بيروت، والمخالفات التي يجب مكافحتها، إلى جانب متابعة حاجات النازحين ومتطلبات الإيواء والإغاثة".

أضاف الوزير مرقص: "من جهته، عرض وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار الوضع الأمني والتنسيق بين شرطة البلدية وقوى الأمن الداخلي وتكثيف الدوريات والحواجز والتخفيف من الازدحام في ركن السيارات في بيروت. 

كما عرض وزير الدفاع اللواء ميشال منسى التطورات الميدانية وانتشار عناصر الجيش في بيروت وتعزيز الدوريات ومؤازرة قوى الأمن الداخلي. وعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية د. حنين السيد تعزيز الوضع الأمني لمراكز استضافة النازحين".


وتابع:"كذلك عرضت وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي د. ريما كرامي حضور ممثلي الوزارة في المدارس التي تشكّل ٦٠% من مراكز الاستضافة،  فيما عرض وزير الاقتصاد والتجارة د. عامر البساط جهود الوزارة في مكافحة الاحتكار والغش والاحالات الى القضاء التي ستتناول مورّدين كبار يتلاعبون بالأسعار مع التشدد في المخالفات المتكررة".
 
إلى ذلك، استقبل سلام سفير استراليا في لبنان هو توم ويلسون(Tom Wilson)، في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه في لبنان.
 
 
 
 
الحشيمي
 
واستقبل سلام النائب بلال الحشيمي الذي قال بعد اللقاء: "شكرنا الرئيس سلام على الاتصالات التي يجريها لاعادة فتح معبر المصنع الحدودي نظرا لاهميته على كافة الاصعدة".
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
سلام ترأس اجتماعًا وزاريًا لمتابعة أوضاع النازحين واستقبل وفدا من رابطة قدماء القوى المسلحة
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 14:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع وزاري في السرايا برئاسة سلام لمتابعة التطورات وملف النزوح
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 14:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام عقد اللقاء الوزاري الدوري لمتابعة التطورات السياسية وترأس إجتماعاً لمتابعة انتظام تأمين المازوت والمحروقات إلى مراكز الإيواء
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 14:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
انعقاد اللقاء الوزاري الدوري في السرايا لمتابعة خطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 14:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:24 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:19 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:55 | 2026-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2026-04-07
Lebanon24
07:24 | 2026-04-07
Lebanon24
07:19 | 2026-04-07
Lebanon24
07:00 | 2026-04-07
Lebanon24
06:55 | 2026-04-07
Lebanon24
06:53 | 2026-04-07
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
