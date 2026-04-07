تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
تشديد أمني في بيروت وتكثيف الدوريات… واجتماع وزاري لمتابعة الأوضاع
Lebanon 24
07-04-2026
|
04:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص فحوى الاجتماع الوزاري اليومي الذي عقد في السرايا الحكومية برئاسة
رئيس مجلس الوزراء
القاضي الدكتور نواف سلام، وبمشاركة عدد من الوزراء، وقال:" ان الرئيس سلام عرض لمسار الاتصالات الرامية الى وقف الحرب، وتوقّف عند وضعية معبر المصنع والوضع الأمني، وحركة المرور في
بيروت
، والمخالفات التي يجب مكافحتها، إلى جانب متابعة حاجات
النازحين
ومتطلبات الإيواء والإغاثة".
أضاف الوزير مرقص: "
من جهته
، عرض
وزير الداخلية
والبلديات العميد أحمد
الحجار
الوضع الأمني والتنسيق بين شرطة البلدية وقوى الأمن الداخلي وتكثيف الدوريات والحواجز والتخفيف من الازدحام في ركن السيارات في بيروت.
كما عرض
وزير الدفاع
اللواء ميشال منسى التطورات الميدانية وانتشار عناصر الجيش في بيروت وتعزيز الدوريات ومؤازرة
قوى الأمن الداخلي
. وعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية د. حنين السيد تعزيز الوضع الأمني لمراكز استضافة النازحين".
وتابع:"كذلك عرضت وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي د. ريما كرامي حضور ممثلي الوزارة في المدارس التي تشكّل ٦٠% من مراكز الاستضافة، فيما عرض وزير الاقتصاد والتجارة د. عامر البساط جهود الوزارة في مكافحة الاحتكار والغش والاحالات الى
القضاء
التي ستتناول مورّدين كبار يتلاعبون بالأسعار مع التشدد في المخالفات المتكررة".
إلى ذلك، استقبل سلام سفير استراليا في
لبنان
هو توم ويلسون(Tom Wilson)، في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه في لبنان.
الحشيمي
واستقبل سلام النائب بلال الحشيمي الذي قال بعد اللقاء: "شكرنا الرئيس سلام على الاتصالات التي يجريها لاعادة فتح معبر المصنع الحدودي نظرا لاهميته على كافة الاصعدة".
مواضيع ذات صلة
سلام ترأس اجتماعًا وزاريًا لمتابعة أوضاع النازحين واستقبل وفدا من رابطة قدماء القوى المسلحة
Lebanon 24
سلام ترأس اجتماعًا وزاريًا لمتابعة أوضاع النازحين واستقبل وفدا من رابطة قدماء القوى المسلحة
07/04/2026 14:32:13
07/04/2026 14:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع وزاري في السرايا برئاسة سلام لمتابعة التطورات وملف النزوح
Lebanon 24
اجتماع وزاري في السرايا برئاسة سلام لمتابعة التطورات وملف النزوح
07/04/2026 14:32:13
07/04/2026 14:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام عقد اللقاء الوزاري الدوري لمتابعة التطورات السياسية وترأس إجتماعاً لمتابعة انتظام تأمين المازوت والمحروقات إلى مراكز الإيواء
Lebanon 24
سلام عقد اللقاء الوزاري الدوري لمتابعة التطورات السياسية وترأس إجتماعاً لمتابعة انتظام تأمين المازوت والمحروقات إلى مراكز الإيواء
07/04/2026 14:32:13
07/04/2026 14:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
انعقاد اللقاء الوزاري الدوري في السرايا لمتابعة خطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة
Lebanon 24
انعقاد اللقاء الوزاري الدوري في السرايا لمتابعة خطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة
07/04/2026 14:32:13
07/04/2026 14:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء
قوى الأمن الداخلي
وزير الداخلية
مجلس الوزراء
وزير الدفاع
النازحين
من جهته
الحجار
تابع
قد يعجبك أيضاً
المجلس المذهبي للموحدين الدروز يحذر من الفتن ويدعو للالتفاف حول الدولة والجيش
Lebanon 24
المجلس المذهبي للموحدين الدروز يحذر من الفتن ويدعو للالتفاف حول الدولة والجيش
07:29 | 2026-04-07
07/04/2026 07:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عن العام الدراسيّ... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة
Lebanon 24
عن العام الدراسيّ... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة
07:24 | 2026-04-07
07/04/2026 07:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لدعم بلدة كفرمتى ولبنان.. رئيس بلدية مارتينيانو الإيطالية يوجه نداءً عاجلاً
Lebanon 24
لدعم بلدة كفرمتى ولبنان.. رئيس بلدية مارتينيانو الإيطالية يوجه نداءً عاجلاً
07:19 | 2026-04-07
07/04/2026 07:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير من تل أبيب... هل إسرائيل قادرة حقّاً على نزع سلاح "حزب الله"؟
Lebanon 24
تقرير من تل أبيب... هل إسرائيل قادرة حقّاً على نزع سلاح "حزب الله"؟
07:00 | 2026-04-07
07/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صرف عدد من العاملين.. اتحاد نقابات موظفي المصارف: لن نقف مكتوف الايدي
Lebanon 24
بعد صرف عدد من العاملين.. اتحاد نقابات موظفي المصارف: لن نقف مكتوف الايدي
06:55 | 2026-04-07
07/04/2026 06:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
"إخلاء فوري".. "إتصال إسرائيلي" يردُ إلى بلدة لبنانية
Lebanon 24
"إخلاء فوري".. "إتصال إسرائيلي" يردُ إلى بلدة لبنانية
13:50 | 2026-04-06
06/04/2026 01:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن ضربة "البارجة".. "حزب الله" لم يستهدف سفينة إسرائيلية!
Lebanon 24
مفاجأة عن ضربة "البارجة".. "حزب الله" لم يستهدف سفينة إسرائيلية!
14:30 | 2026-04-06
06/04/2026 02:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"تفاصيل جديدة" عن استهداف شقة عين سعادة
Lebanon 24
"تفاصيل جديدة" عن استهداف شقة عين سعادة
08:43 | 2026-04-06
06/04/2026 08:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران سلّمت ردّها على المقترح الأميركيّ... ماذا يتضمّن؟
Lebanon 24
إيران سلّمت ردّها على المقترح الأميركيّ... ماذا يتضمّن؟
10:45 | 2026-04-06
06/04/2026 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يحرّض على "اغتيال نواب حزب الله".. معهد إسرائيلي نشره
Lebanon 24
تقرير يحرّض على "اغتيال نواب حزب الله".. معهد إسرائيلي نشره
16:28 | 2026-04-06
06/04/2026 04:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:29 | 2026-04-07
المجلس المذهبي للموحدين الدروز يحذر من الفتن ويدعو للالتفاف حول الدولة والجيش
07:24 | 2026-04-07
عن العام الدراسيّ... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة
07:19 | 2026-04-07
لدعم بلدة كفرمتى ولبنان.. رئيس بلدية مارتينيانو الإيطالية يوجه نداءً عاجلاً
07:00 | 2026-04-07
تقرير من تل أبيب... هل إسرائيل قادرة حقّاً على نزع سلاح "حزب الله"؟
06:55 | 2026-04-07
بعد صرف عدد من العاملين.. اتحاد نقابات موظفي المصارف: لن نقف مكتوف الايدي
06:53 | 2026-04-07
أمطارٌ غزيرة... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل الخميس إلى لبنان
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
07/04/2026 14:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
07/04/2026 14:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
07/04/2026 14:32:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24