عبد المسيح من بعبدا: لا بديل عن الدولة والشرعية في زمن الحرب

قال النائب أديب عبد المسيح من :" نؤيّد بالكامل ما ورد في الكلام الأخير للرئيس من بكركي، والذي اعتبرتُه رسالة تعبّر عن رؤية واضحة للمرحلة".





‏أضاف:" ناقشنا ملفات عدة، من الوضع الاقتصادي إلى الحرب القائمة التي نقترب فيها من يومها الأربعين، في ظل غموض مسارها ونتائجها. وأؤكّد أن الخيار يجب أن يكون دائماً لمصلحة الدولة لا الدويلة، ولمصلحة الشرعية لا منطق السلاح، فلا بديل من ومؤسساتها".





‏تابع:" واجبنا، خصوصاً في زمن الحرب، هو الوقوف خلف رئاسة الجمهورية باعتبارها رأس الدولة، والحفاظ على التي تشكّل الطريق الوحيد للخلاص، ليس فقط من الأزمة الحالية بل من كل الأزمات. رئاسة الجمهورية تقوم بدورها كحَكَم، وخطاب الرئيس عبّر عن ووحدة اللبنانيين، وسمّى الأمور بأسمائها، واضعاً المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".





‏وشدد على ان " الحكومة، رغم التباينات داخلها، تبقى مؤسسة يجب دعمها لتحقيق وقف الحرب، وتأمين الأمن والاستقرار، وإعادة دور في محيطه، والانطلاق نحو وإنعاش الاقتصاد".



‏واكد ان " والقوى الأمنية خط أحمر، ونرفض استهدافهما من بعض ، لأن البديل عنهما هو الفوضى، وأي إضعاف لهما يخدم أعداء لبنان ويقوّض الشرعية".

