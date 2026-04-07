آخر خبر عن الإستهداف في عين سعادة... من هو الشخص الذي كان يقود الدراجة الناريّة؟

صدر عن البيان الآتي:

إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق باستهداف إسرائيلي معادٍ لشقة في منطقة - المتن، ونتيجة التحقيقات والمتابعة الأمنية، تَبيّن أنّ الشخص الذي غادر المبنى بواسطة دراجة نارية حين وقع الاعتداء ثم توارى عن الأنظار هو عامل توصيلات، وقد عمل خلال الأشهُر الماضية على توصيل أدوية لسكان إحدى شقق المبنى.

في هذا السياق، تؤكد مواصلة التحقيقات لكشف ملابسات الاعتداء ، وتدعو إلى عدم إطلاق التكهنات بشأن مسائل أمنية حساسة، ما قد يؤدي إلى توتر داخلي.

