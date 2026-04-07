تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

أمطارٌ غزيرة... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل الخميس إلى لبنان

Lebanon 24
07-04-2026 | 06:53
A-
A+
أمطارٌ غزيرة... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل الخميس إلى لبنان
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ طقسا ربيعيّاً متقلّباً مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم  الخميس حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جّوي مصدره البحر الأسود يزيد من التقلبات ويستمر تأثيره حتى مساء يوم السبت المبقل حيث ينحسر تدريجيًا.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و ٢٤، في طرابلس بين ١٣ و ٢٣ وفي زحلة بين ٩ و٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحياناً ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج ابتداءً من ١٩٠٠ متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجيًا خلال الليل.
الأربعاء:  
قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح بعد الظهر فتقارب ال ٥٠كم/س مع فرص لتساقط امطارمحلية متفرقة خاصة جنوب البلاد وشمال شرق البلاد.
الخميس:  
غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود ال ٦٠ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر، يتحول الطقس اعتباراً من الظهر الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد.
الجمعة:  
غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا خاصة شمال البلاد وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة (٦٠ كم/س) يرتفع معها موج البحر لحدود المترين.
 
 
 
الحوض الشرقي

البحر الأسود

شمال شرق

لبنان وا

الشمالي

طرابلس

بيروت

الشمال

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24