16
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
لبنان
أمطارٌ غزيرة... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل الخميس إلى لبنان
Lebanon 24
07-04-2026
|
06:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ طقسا ربيعيّاً متقلّباً مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم الخميس حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جّوي مصدره
البحر الأسود
يزيد من التقلبات ويستمر تأثيره حتى مساء يوم السبت المبقل حيث ينحسر تدريجيًا.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في
بيروت
بين ١٥ و ٢٤، في
طرابلس
بين ١٣ و ٢٣ وفي
زحلة
بين ٩ و٢٢ درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:
غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحياناً ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج ابتداءً من ١٩٠٠ متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجيًا خلال الليل.
الأربعاء:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح بعد الظهر فتقارب ال ٥٠كم/س مع فرص لتساقط امطارمحلية متفرقة خاصة جنوب البلاد وشمال شرق البلاد.
الخميس:
غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود ال ٦٠ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر، يتحول الطقس اعتباراً من الظهر الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الشمالية مع احتمال حدوث برق ورعد.
الجمعة:
غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا خاصة شمال البلاد وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة (٦٠ كم/س) يرتفع معها موج البحر لحدود المترين.
