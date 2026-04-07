Najib Mikati
لدعم بلدة كفرمتى ولبنان.. رئيس بلدية مارتينيانو الإيطالية يوجه نداءً عاجلاً

07-04-2026 | 07:19
لدعم بلدة كفرمتى ولبنان.. رئيس بلدية مارتينيانو الإيطالية يوجه نداءً عاجلاً
وجه لويجي سرجو، رئيس بلدية مارتينيانو الإيطالية المتوأمة مع بلدية كفرمتى اللبنانية، نداءً عاجلاً إلى سكان بلدته للوقوف إلى جانب لبنان في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها. وأكد سرجو أن أهالي مارتينيانو يعتبرون اللبنانيين "إخوة لهم"، مشدداً على ضرورة القيام بالواجب تجاههم اليوم، تماماً كما جسدت البلدة تضامنها المستمر منذ عام 1988.

وتجمع مارتينيانو وكفرمتى علاقات تاريخية أثمرت عن مشاريع مشتركة عديدة شملت بلديات أخرى في البقاع الأوسط، ونجم عنها عشرات المبادرات الداعمة للبنان. وكان من أبرز محطات هذه العلاقة منح البلدية الإيطالية الجنسية الفخرية لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، بالإضافة إلى توجيه دعوة رسمية لسفيرة لبنان في إيطاليا، كارلا جزار، لزيارة البلدة الصديقة.
Advertisement
