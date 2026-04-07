لدعم بلدة كفرمتى ولبنان.. رئيس بلدية مارتينيانو الإيطالية يوجه نداءً عاجلاً

وجه لويجي سرجو، رئيس بلدية مارتينيانو المتوأمة مع بلدية كفرمتى ، نداءً عاجلاً إلى سكان بلدته للوقوف إلى جانب في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها. وأكد سرجو أن أهالي مارتينيانو يعتبرون اللبنانيين "إخوة لهم"، مشدداً على ضرورة القيام بالواجب تجاههم اليوم، تماماً كما جسدت البلدة تضامنها المستمر منذ عام 1988.



وتجمع مارتينيانو وكفرمتى علاقات تاريخية أثمرت عن مشاريع مشتركة عديدة شملت بلديات أخرى في الأوسط، ونجم عنها عشرات المبادرات الداعمة للبنان. وكان من أبرز محطات هذه العلاقة منح البلدية الإيطالية الجنسية الفخرية لرئيس السابق ، بالإضافة إلى توجيه دعوة رسمية لسفيرة لبنان في ، كارلا جزار، لزيارة البلدة الصديقة.

Advertisement