المجلس الدستوري يثبّت التمديد للبرلمان ويشترط تقصير الولاية بزوال الظروف الطارئة

أجمع الدستوري على ردّ الثلاثة المقدمة من تكتلي " " و" " وعدد من النواب التغييريين ضد قانون التمديد لمجلس النواب.

وشدد المجلس في متن قراره على أن تقصير هذه الولاية الممددة فور انتفاء الحالة الاستثنائية التي استوجبتها، لا يعد خياراً بل "موجباً وطنياً ودستورياً" ملزماً.



وكان المجلس قد التأم في مقر الدولة بحضور كامل أعضائه، باستثناء القاضي عمر حمزة الذي غاب لدواعٍ صحية، ليخلص القرار إلى تحصين التمديد قانوناً مع ربطه زمنياً بانتهاء الظروف التي أملت صدوره.