اعتداء بالضرب وإطلاق نار في جل الديب.. والبلدية: لن نتهاون مع العابثين بالقانون

أصدرت بلدية بياناً كشفت فيه عن تعرض عناصرها لاعتداء سافر الثلاثاء، أثناء قيام شرطة البلدية بمهامها القانونية لقمع مخالفة بناء عائدة لأحد المحلات التجارية وتنظيم محضر ضبط أصولي بحق المخالف.



وأوضح البيان أن تنفيذ المهمة شهد تلاسناً بين عامل في المحل وعنصر من الشرطة، ليتطور الأمر لاحقاً بحضور ثلاثة أشخاص، بينهم أحد أصحاب المحل، إلى أمام ، حيث أثاروا إشكالاً واعتدوا جسدياً على رئيس الشرطة بضربه غدراً على رأسه بواسطة آلة حادة.

وأشارت البلدية إلى أن المعتدين لاذوا بالفرار مطلقين النار في المكان، مما شكل تهديداً خطيراً للسلامة العامة.



ودانت البلدية بأشد العبارات هذا الاعتداء الذي وصفته بالتعدي الخطير على هيبة القانون والمؤسسات الرسمية، مؤكدة أن رئيس البلدية يتابع القضية بالتنسيق الكامل مع والقضائية لتوقيف الفاعلين وإنزال أشد بحقهم.

وختمت بدعوة المواطنين للتحلي بالمسؤولية واحترام الأنظمة، مشددة على استمرارها في القيام بواجباتها لحفظ النظام دون تهاون.