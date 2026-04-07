المجلس الدستوري يقيّد التمديد: تقصير الولاية واجب بعد انتهاء الظرف الاستثنائي



يقول الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل ل انه من الثابت أن ، في قرار رقم 7/ 2026، ردّ المقدّمة ضد وذلك لإعتبار أن البلاد ترزح في إطار الظروف الإستثنائية، الا أنه، في آنٍ، اعتبر أن مدة التمديد للمجلس النيابي لا تتناسب مع مدة الظرف الإستثنائي، الأمر الّذي دفعه إلى تسجيل تحفظ تفسيري في متن الفقرة الحكمية، بهدف حماية القانون المطعون به من الشوائب الدستورية، حيث قضى بتقصير ولاية مجلس النواب فور زوال الظروف الإستثنائية، أيّ أكّد ضرورة تحديد موعد جديد للإنتخابات النيابية فور زوال الظروف الإستثنائية بقانون جديد



وعملاً بأحكام المادة 13 من ، تتمتّع بقوة القضية المقضية، وملزمة لجميع السلطات بما فيها سلطة مجلس النواب الّذي يجب عليه، بحسب اسماعيل، بموجب التحفظ التفسيري، الإنعقاد ،فور إنهاء حالة الظروف الإستثنائية، واقرار قانون جديد يرمي إلى تقصير ولاية مجلس النواب بقوة القضية المقضية التي تتمتع بها قرارات المجلس الدستوري..