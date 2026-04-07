الحجار يستعرض مع مطر وأيوب الأوضاع الأمنية والمستجدات الراهنة

استقبل والبلديات في مكتبه اليوم، النائب إيهاب مطر والنائبة غادة في لقاءين منفصلين، حيث جرى استعراض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية في ظل التطورات الأمنية الراهنة التي تشهدها البلاد.



وفي إطار متابعة شؤون المناطق، التقى النائب السابق ، يرافقه القاضي هاني الجوزو ورئيس بلدية جدرا المونسنيور القزي، إلى جانب وفد ضم رؤساء بلديات جون، شحيم، كترمايا، ، والسعديات.

وتركز البحث خلال اللقاء على واقع منطقة إقليم الخروب واحتياجاتها الإنمائية والخدماتية، إضافة إلى ملف النزوح وسبل دعم البلديات لتعزيز صمودها وقدرتها على تلبية متطلبات الأهالي والوافدين في هذه الظروف الاستثنائية.



كما اجتمع وزير الداخلية مع رئيس إبراهيم ، حيث تناول اللقاء شؤون العاصمة واحتياجات سكانها، مع متابعة دقيقة للإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة أهالي والنازحين إليها، وتنسيق الجهود البلدية لمواجهة التحديات الراهنة.