تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"شوائب وصفقات".. نقابة مستوردي الخضار والفاكهة تهاجم وزارة الزراعة

Lebanon 24
07-04-2026 | 11:02
A-
A+
شوائب وصفقات.. نقابة مستوردي الخضار والفاكهة تهاجم وزارة الزراعة
شوائب وصفقات.. نقابة مستوردي الخضار والفاكهة تهاجم وزارة الزراعة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اجتمعت نقابة مستوردي ومصدّري الخضار والفاكهة في لبنان برئاسة النقيب نعيم صالح خليل، وبحضور الأعضاء المسجّلة أسماؤهم في سجلّ الحضور، وذلك يوم الثلاثاء الواقع فيه 7 نيسان 2026، في مكتب النقابة في الحمرا وذلك للبحث في موضوع البطاطا المصريّة وإقفال معبر المصنع الحدودي وتداعياته على القطاع الزراعي.

استغربت النقابة في بيان، العشوائيّة والاستنسابيّة التي اعتمدتها وزارة الزراعة في توزيع وتحديد الكميّات لإجازات استيراد البطاطا المصريّة، التي شابها الكثير من الشوائب والصفقات والتوزيع غير العادل.

وأوضحت النقابة أنّ استيراد البطاطا المصريّة شابه هذا العام عدّة شوائب وإرباك، ولم يدفع تداعيات هذه العشوائيّة إلّا المستهلك في لبنان، إذ إنّ إجازات الاستيراد وتحديد الكميّات أدّت إلى رفع الأسعار بشكل جنوني.

كما تطرّق المجتمعون إلى موضوع الإجازة التي منحت لصالح نقابة مزارعي البطاطا وهي مخالفة للقانون ولكلّ الأعراف، ولم تؤدّ الغاية المطلوبة منها  .

أضاف البيان": يهمّنا توضيح ما قيل عن بطاطا مدعومة، فليس هناك من بطاطا مدعومة، إنّما كميّات دون المواصفات أُدخلت إلى لبنان خلافًا لكلّ المعايير المنصوص عليها، ويُسمّونها في مصر "فرزة"، وذلك نتيجة الارتباك في قرارات وزارة الزراعة لجهّة إعطاء تراخيص الاستيراد بكميات غير كافية للسوق المحلي وحاجته".

وأعلنت النّقابة رفضها لإلغاء الفحوصات والتحاليل  المخبريّة وإدخال منتوجات زراعية دون الكشف عليها، ممّا يهدّد سلامة الغذاء، فالمطلوب تسريع إصدار الفحوصات لا إلغاؤها.

وطالبت النّقابة كلّ لبنان الرّسمي بالعمل على مواصلة الاتصالات العربيّة والدوليّة لإعادة العمل بمعبر المصنع الحدودي، الذي يتكفّل بتصدير الإنتاج الزراعي كلّه.
 
Advertisement
لبنان

إقتصاد

نعيم صالح خليل

وزارة الزراعة

مكتب النقابة

نعيم صالح

صالح خليل

رئاسة ال

الاستير

الحمرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:11 | 2026-04-07
Lebanon24
12:47 | 2026-04-07
Lebanon24
12:24 | 2026-04-07
Lebanon24
12:17 | 2026-04-07
Lebanon24
12:13 | 2026-04-07
Lebanon24
12:06 | 2026-04-07
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24