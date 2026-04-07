"شوائب وصفقات".. نقابة مستوردي الخضار والفاكهة تهاجم وزارة الزراعة

اجتمعت نقابة مستوردي ومصدّري الخضار والفاكهة في برئاسة النقيب ، وبحضور الأعضاء المسجّلة أسماؤهم في سجلّ الحضور، وذلك يوم الثلاثاء الواقع فيه 7 نيسان 2026، في في وذلك للبحث في موضوع البطاطا المصريّة وإقفال معبر المصنع الحدودي وتداعياته على القطاع الزراعي.استغربت النقابة في بيان، العشوائيّة والاستنسابيّة التي اعتمدتها في توزيع وتحديد الكميّات لإجازات استيراد البطاطا المصريّة، التي شابها الكثير من الشوائب والصفقات والتوزيع غير العادل.وأوضحت النقابة أنّ استيراد البطاطا المصريّة شابه هذا العام عدّة شوائب وإرباك، ولم يدفع تداعيات هذه العشوائيّة إلّا المستهلك في لبنان، إذ إنّ إجازات الاستيراد وتحديد الكميّات أدّت إلى رفع الأسعار بشكل جنوني.كما تطرّق المجتمعون إلى موضوع الإجازة التي منحت لصالح نقابة مزارعي البطاطا وهي مخالفة للقانون ولكلّ الأعراف، ولم تؤدّ الغاية المطلوبة منها .أضاف البيان": يهمّنا توضيح ما قيل عن بطاطا مدعومة، فليس هناك من بطاطا مدعومة، إنّما كميّات دون المواصفات أُدخلت إلى لبنان خلافًا لكلّ المعايير المنصوص عليها، ويُسمّونها في مصر "فرزة"، وذلك نتيجة الارتباك في قرارات وزارة الزراعة لجهّة إعطاء تراخيص الاستيراد بكميات غير كافية للسوق المحلي وحاجته".وأعلنت النّقابة رفضها لإلغاء الفحوصات والتحاليل المخبريّة وإدخال منتوجات زراعية دون الكشف عليها، ممّا يهدّد سلامة الغذاء، فالمطلوب تسريع إصدار الفحوصات لا إلغاؤها.وطالبت النّقابة كلّ لبنان الرّسمي بالعمل على مواصلة الاتصالات العربيّة والدوليّة لإعادة العمل بمعبر المصنع الحدودي، الذي يتكفّل بتصدير الإنتاج الزراعي كلّه.