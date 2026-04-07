ضبط أسلحة ومخدرات وتوقيف 4 مواطنين في بعلبك وطرابلس

- صدر عن – البيان الآتي: "ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق ، نفذت وحدة من الجيش عمليات دهم لمنازل مطلوبين في منطقة الشراونة – ، وأوقفت المواطنين (م.ج.) و(غ.ا.) لإطلاقهما النار، وضبطت في حوزتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات، إضافة إلى مبلغ من الأموال المزورة.

كما أوقفت دورية من في - المواطنين (ا.د.) و(م.م.) لقيامهما بأعمال السرقة والسلب بقوة السلاح، وتعاطي المخدرات، وضبطت في حوزتهما كمية منها ومسدسين حربيين.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص