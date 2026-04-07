بالصورة.. إنذار إسرائيلي عاجل إلى كل القطع البحرية في المجال البحري بين صور ورأس الناقورة

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عبر حسابه على منصة "إك": "انذار عاجل إلى جميع القطع البحرية في المجال البحري بين صور ورأس ".اضاف: "إن نشاط يعرّض القطع البحرية في المنطقة البحرية بين صور ورأس الناقورة للخطر الأمر الذي يجبر جيش الدفاع للعمل ضده في المجال البحري".تابع: "حرصًا على سلامتكم يجب على جميع القطع البحرية الراسية أو المبحرة في المنطقة البحرية المحددة في الخريطة الإبحار فورًا إلى شمال منطقة صور".