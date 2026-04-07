تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
لبنان

أرسلان عن النازحين: للتنسيق بين البلديات والجهات الرسمية والأحزاب والمنظمات لضمان توزيع عادل للمساعدات

Lebanon 24
07-04-2026 | 12:24
A-
A+
أرسلان عن النازحين: للتنسيق بين البلديات والجهات الرسمية والأحزاب والمنظمات لضمان توزيع عادل للمساعدات
أرسلان عن النازحين: للتنسيق بين البلديات والجهات الرسمية والأحزاب والمنظمات لضمان توزيع عادل للمساعدات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

عقد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان لقاءً جامعاً في دارته في خلدة، ضمّ قائمقام عاليه بدر زيدان العريضي، ورؤساء اتحادات البلديات ورؤساء البلديات في القضاء، إلى جانب مسؤولي الأحزاب: حركة "أمل"، التيار الوطني الحر، الكتائب اللبنانية، الحزب السوري القومي الاجتماعي، تيار "المستقبلالحزب التقدمي الاشتراكي، والحزب الديمقراطي اللبناني، حيث جرى البحث، حسب بيان صدر، في "الأوضاع الراهنة في البلاد وملف أهلنا النازحين، وسبل تلبية احتياجاتهم الصحية والاجتماعية والإغاثية والغذائية".

وخلال الاجتماع، "عُرضت أرقام تفصيلية حول واقع النزوح في قضاء عاليه، حيث بلغ عدد النازحين نحو 12,324 نازحاً موزعين على 58 مركز إيواء، ضمن ما يقارب 3,160 عائلة، بمعدل يقارب 212 نازحاً في كل مركز، إضافة إلى 71,353 نازحا يقيمون في شقق للإيجار، ما يعكس حجم الضغط الكبير على البنى التحتية والخدمات. وتمّ التأكيد على تأمين جزء أساسي من الاحتياجات، شمل فرشاً ووسائد بعدد يوازي عدد النازحين، وأكثر من 21 ألف بطانية، إضافة إلى حصص غذائية وحصص نظافة بعدد العائلات، فضلاً عن تأمين مياه الشرب والوجبات الساخنة بشكل يومي، وتوفير كميات من مادة المازوت لتشغيل المراكز".

واشار البيان الى انه "في المقابل، أظهر العرض وجود نواقص أساسية لا تزال تتطلب معالجة سريعة، أبرزها العجز في مادة المازوت اللازمة للتدفئة وتشغيل المرافق الحيوية، إضافة إلى نقص واضح في عدد المدافئ مقارنة بعدد العائلات، ما يضع آلاف النازحين أمام تحديات جدية مع تقلبات الطقس. كما تمّ التطرق إلى الحاجة المستمرة لتعزيز استمرارية تأمين المواد الغذائية والمياه، نظراً لكون المتوافر حالياً يغطي فترات قصيرة ويحتاج إلى دعم متواصل".

وأكّد أرسلان "ضرورة تكثيف التنسيق بين البلديات والجهات الرسمية والأحزاب والمنظمات المعنية، لضمان توزيع عادل وفعّال للمساعدات، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر اكتظاظاً، والعمل على سدّ الثغرات، لا سيما في ما يتعلق بالطاقة والتدفئة، بما يضمن الحد الأدنى من مقومات الصمود الإنساني في هذه المرحلة الدقيقة"، منوّهاً بدور محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي وقائمقام عاليه بدر زيدان العريضي، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمخاتير، على جهودهم في متابعة هذا الملف الإنساني والوطني.

كما شدّد على "ضرورة إنصاف البلديات وتمكينها من القيام بدورها في ظلّ الأعباء الاستثنائية التي تتحمّلها"، مطالباً "الجهات المعنية بالإفراج عن مستحقّات البلديات من الصندوق البلدي المستقل من دون تأخير".

وأكّد أنّ "هذه الأموال تشكّل حقاً مكتسباً للبلديات وليست منّة من أحد، وهي شرط أساسي لاستمرارية الخدمات وتأمين الحد الأدنى من مقوّمات الصمود في هذه المرحلة الدقيقة".

وحضر الاجتماع بالإضافة إلى قائمقام عاليه ورؤساء اتحادات البلديات ورؤساء البلديات: عن الاشتراكي مفوض الداخلية يوسف دعيبس، ووكلاء داخلية: الجرد جنبلاط غريزي، الغرب بلال جابر، الشويفات عماد ابو فرج، عاليه مكرم شهيب، وعن الكتائب رئيسة إقليم قضاء عاليه تيودورا بجاني ومسؤول ملف النازحين بشارة البجاني، وعن "الوطني الحر" منسقة التيار في قضاء عاليه أرليت متى، وعن حركة "أمل" مسؤول جبل لبنان الدكتور عماد غملوش، وعن تيار "المستقبل" منسق جبل لبنان الجنوبي عاليه وليد سرحال، وعن السوري القومي منفذ عام الغرب وائل ملاعب، وعن الديمقراطي: عضوي المجلس السياسي الوزير السابق صالح الغريب ولواء جابر، ورؤساء دوائر: عاليه رامي دليقان، الجرد يامن عبد الخالق، الغرب فيصل التيماني والشويفات رشاد ابو فرج. 

 

مواضيع ذات صلة
بلدية بخعون - الضنية تشكل خلية أزمة لمتابعة شؤون النازحين وتنسيق المساعدات
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 23:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد: وزعنا وجبات ساخنة وطالبنا بالتنسيق عبر غرفة العمليات وحوّلنا مساعدات نقدية لخمسين ألف عائلة نازحة
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 23:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية صيدا تطلق آلية توزيع المساعدات للنازحين من منازلهم.. والملعب البلدي مركز رئيسي للإغاثة
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 23:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الشيعي ينفي شائعات حول توزيع مساعدات للنازحين
lebanon 24
Lebanon24
07/04/2026 23:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

الديمقراطي

اللبنانية

المستقبل

ديمقراطي

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:59 | 2026-04-07
Lebanon24
15:56 | 2026-04-07
Lebanon24
15:40 | 2026-04-07
Lebanon24
15:02 | 2026-04-07
Lebanon24
14:57 | 2026-04-07
Lebanon24
14:56 | 2026-04-07
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24