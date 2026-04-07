أرسلان عن النازحين: للتنسيق بين البلديات والجهات الرسمية والأحزاب والمنظمات لضمان توزيع عادل للمساعدات

عقد رئيس الحزب " اللبناني" طلال أرسلان لقاءً جامعاً في دارته في خلدة، ضمّ قائمقام عاليه بدر زيدان العريضي، ورؤساء اتحادات البلديات ورؤساء البلديات في ، إلى جانب مسؤولي الأحزاب: حركة "أمل"، ، الكتائب ، الحزب السوري القومي الاجتماعي، " "، ، والحزب الديمقراطي اللبناني، حيث جرى البحث، حسب بيان صدر، في "الأوضاع الراهنة في البلاد وملف أهلنا النازحين، وسبل تلبية احتياجاتهم الصحية والاجتماعية والإغاثية والغذائية".

وخلال الاجتماع، "عُرضت أرقام تفصيلية حول واقع النزوح في قضاء عاليه، حيث بلغ عدد النازحين نحو 12,324 نازحاً موزعين على 58 مركز إيواء، ضمن ما يقارب 3,160 عائلة، بمعدل يقارب 212 نازحاً في كل مركز، إضافة إلى 71,353 نازحا يقيمون في شقق للإيجار، ما يعكس حجم الضغط الكبير على البنى التحتية والخدمات. وتمّ التأكيد على تأمين جزء أساسي من الاحتياجات، شمل فرشاً ووسائد بعدد يوازي عدد النازحين، وأكثر من 21 ألف بطانية، إضافة إلى حصص غذائية وحصص نظافة بعدد العائلات، فضلاً عن تأمين مياه الشرب والوجبات الساخنة بشكل يومي، وتوفير كميات من مادة المازوت لتشغيل المراكز".

واشار البيان الى انه "في المقابل، أظهر وجود نواقص أساسية لا تزال تتطلب معالجة سريعة، أبرزها العجز في مادة المازوت اللازمة للتدفئة وتشغيل المرافق الحيوية، إضافة إلى نقص واضح في عدد المدافئ مقارنة بعدد العائلات، ما يضع آلاف النازحين أمام تحديات جدية مع تقلبات الطقس. كما تمّ التطرق إلى الحاجة المستمرة لتعزيز استمرارية تأمين المواد الغذائية والمياه، نظراً لكون المتوافر حالياً يغطي فترات قصيرة ويحتاج إلى دعم متواصل".

وأكّد أرسلان "ضرورة تكثيف التنسيق بين البلديات والجهات الرسمية والأحزاب والمنظمات المعنية، لضمان توزيع عادل وفعّال للمساعدات، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر اكتظاظاً، والعمل على سدّ الثغرات، لا سيما في ما يتعلق بالطاقة والتدفئة، بما يضمن الحد الأدنى من مقومات الصمود الإنساني في هذه المرحلة الدقيقة"، منوّهاً بدور محافظ جبل القاضي محمد مكاوي وقائمقام عاليه بدر زيدان العريضي، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمخاتير، على جهودهم في متابعة هذا الملف الإنساني والوطني.

كما شدّد على "ضرورة إنصاف البلديات وتمكينها من القيام بدورها في ظلّ الأعباء الاستثنائية التي تتحمّلها"، مطالباً "الجهات المعنية بالإفراج عن مستحقّات البلديات من الصندوق البلدي المستقل من دون تأخير".

وأكّد أنّ "هذه الأموال تشكّل حقاً مكتسباً للبلديات وليست منّة من أحد، وهي شرط أساسي لاستمرارية الخدمات وتأمين الحد الأدنى من مقوّمات الصمود في هذه المرحلة الدقيقة".

وحضر الاجتماع بالإضافة إلى قائمقام عاليه ورؤساء اتحادات البلديات ورؤساء البلديات: عن الاشتراكي مفوض الداخلية يوسف دعيبس، ووكلاء داخلية: الجرد جنبلاط غريزي، الغرب بلال جابر، الشويفات عماد ابو فرج، عاليه مكرم شهيب، وعن الكتائب رئيسة إقليم قضاء عاليه تيودورا بجاني ومسؤول ملف النازحين بشارة البجاني، وعن "الوطني الحر" منسقة في قضاء عاليه أرليت متى، وعن حركة "أمل" مسؤول جبل لبنان الدكتور عماد غملوش، وعن تيار "المستقبل" منسق جبل لبنان الجنوبي عاليه وليد سرحال، وعن السوري القومي منفذ عام الغرب وائل ملاعب، وعن الديمقراطي: عضوي المجلس السياسي الوزير السابق صالح الغريب ولواء جابر، ورؤساء دوائر: عاليه رامي دليقان، الجرد يامن عبد الخالق، الغرب فيصل التيماني والشويفات رشاد ابو فرج.