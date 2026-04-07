لبنان
ماذا كشف الحجار عن إمكانية استهداف "المصنع"؟
Lebanon 24
07-04-2026
|
15:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
وزير الداخلية
أحمد الحجار
، خلال حديث تلفزيوني، أن "الوزارة والأجهزة الأمنية تقوم بكل الاجراءات والتدابير لحفظ الأمن في المناطق التي تضم نازحين"، معلناً عن أن "
الرئيس عون
أبلغني اليوم بضرورة تعزيز حضور
الجيش اللبناني
على الأرض وتسيير دوريات، وسنعمل على تحقيق الأمن في كل المناطق
اللبنانية
وسنكثف وجود القوى الأمنية على الأرض".
وعن استهداف
عين سعادة
، قال وزير الداخلية رداً على سؤال، أن "الجيش اللبناني لا يتواطأ بحق شعبه وكلنا ثقة به وبمجريات التحقيقات التي أعلن عنها في بياناته، وتابعت التفاصيل مع
الأجهزة الأمنية
كافة وهذا الموضوع بعهدتها".
وأضاف: "نتفهم صرخة الناس وأطلب منهم عدم فقدان الثقة بالأجهزة الأمنية".
وقال
الحجار
: قد يكون هناك "تحييد مبدئي" لمعبر المصنع الحدودي ونتأمل أن يكون لدينا القرار بإعادة فتحه مجدداً، وسنجري تقييماً غداً وسنتخذ القرار بشأن إعادة فتحه أم لا".
