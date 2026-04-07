اليونيفيل: احتجاز أي عنصر من قواتنا يعد انتهاكًا للقانون الدولي وللقرار 1701

أعلنت اليونيفيل في بيان " انه في وقت سابق من مساء اليوم، احتجز أحد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل بعد أن اعترض طريق قافلة لوجستية. وبعد اتصالات مباشرة وفورية من رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام وفرع الارتباط التابع للبعثة، أُطلق سراح جندي حفظ السلام في أقل من ساعة".



وقالت: "إن أي احتجاز لجندي حفظ سلام تابع للأمم المتحدة يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. كما أن أي تدخّل في عمل جنود حفظ السلام يُعدّ انتهاكاً للقرار 1701".



وأضافت: "نتوقع من جميع الأطراف احتراماً كاملاً لوضع الحماية لجنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة من قبل جميع الجهات الفاعلة، وامتناع جميع هذه الجهات عن التدخّل في حرية تحرّكهم بأي شكل من الأشكال".

