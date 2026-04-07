"لبنان24": التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان

افادت معلومات حصل عليها " " انه تم التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة تمهيدا للبحث في حلول سياسية.

وحسب معلومات " 24"، فإنّ لبنان لا يزال حتى الساعة بندا اشكاليا في موضوع وقف اطلاق النار والبحث مستمر لشموله بالاتفاق.

وبحسب ما نُقل عن وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية، فإن المفاوضات لا تقتصر على الساحة وحدها، بل تشمل طرحاً أوسع لوقف إطلاق النار في أكثر من جبهة، من بينها لبنان واليمن والعراق، بالتوازي مع محاولة احتواء التصعيد الحالي. كما تحدثت تقارير عن مفاوضات محتدمة تجري حالياً على هذا المسار.



وفي هذا السياق، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى منح مهلة إضافية لمدة أسبوعين لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية، قائلاً إن هذه المساعي "تتقدم بثبات وقوة" وقد تفضي إلى نتائج ملموسة قريباً، كما طالب الرئيس الأميركي بتمديد المهلة المحددة.



كذلك دعا شريف إلى فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين "كبادرة حسن نية"، بالتزامن مع وقف شامل لإطلاق النار خلال الفترة نفسها، معتبراً أن ذلك قد يفسح المجال أمام مسار تفاوضي يهدف إلى إنهاء الحرب بصورة حاسمة.