تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"لبنان24": التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-04-2026 | 15:59
A-
A+
لبنان24: التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان
لبنان24: التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
افادت معلومات حصل عليها " لبنان 24" انه تم التوافق على وقف اطلاق النار  في المنطقة تمهيدا للبحث في حلول سياسية.
 
وحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ لبنان لا يزال حتى الساعة بندا اشكاليا في موضوع وقف اطلاق النار والبحث مستمر لشموله بالاتفاق.
 
وبحسب ما نُقل عن وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية، فإن المفاوضات لا تقتصر على الساحة الإيرانية وحدها، بل تشمل طرحاً أوسع لوقف إطلاق النار في أكثر من جبهة، من بينها لبنان واليمن والعراق، بالتوازي مع محاولة احتواء التصعيد الحالي. كما تحدثت تقارير عن مفاوضات محتدمة تجري حالياً على هذا المسار.

وفي هذا السياق، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى منح مهلة إضافية لمدة أسبوعين لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية، قائلاً إن هذه المساعي "تتقدم بثبات وقوة" وقد تفضي إلى نتائج ملموسة قريباً، كما طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتمديد المهلة المحددة.

كذلك دعا شريف إيران إلى فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين "كبادرة حسن نية"، بالتزامن مع وقف شامل لإطلاق النار خلال الفترة نفسها، معتبراً أن ذلك قد يفسح المجال أمام مسار تفاوضي يهدف إلى إنهاء الحرب بصورة حاسمة.
لبنان

خاص

رادار لبنان24

دونالد ترامب

الإيرانية

لبنان 24

دبلوماسي

الإيراني

إسرائيل

العراق

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24