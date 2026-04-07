تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

اجتماع امني موّسع لمحافظ جبل لبنان متابعة للتحديات الأمنية في البلاد

Lebanon 24
07-04-2026 | 16:01
A-
A+
اجتماع امني موّسع لمحافظ جبل لبنان متابعة للتحديات الأمنية في البلاد
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

عقد محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، اجتماعاً أمنياً موسعاً في مبنى بلدية الجديدة - البوشرية – السد، متابعةً للأوضاع الدقيقة الناشئة عن الحرب التي يشهدها لبنان وتزايد التحديات الأمنية والمعيشية.

ضم الاجتماع قائمقام المتن مارلين حداد، كبار القادة الأمنيين، ورؤساء البلديات في القضاء، بهدف تحديث "خارطة الطريق" لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة التي وصفها المكاوي بالأخطر على لبنان منذ مدة طويلة.

افتتح القاضي المكاوي الجلسة مبدياً أسفه وألمه "لاستمرار سقوط الضحايا الأبرياء"، ومناشداً الحضور "بذل أقصى الجهود بروح المسؤولية التي يتحلون بها لمواجهة الضغوط المتزايدة على المواطنين، وتسريع الاستجابة على المستويين الأمني والحياتي".

واشار المكاوي الى أن "تقديم موعد الاجتماع جاء نتيجة الظروف المستجدة التي لا تحتمل الانتظار"، لافتا إلى أن "لبنان يواجه اليوم مزيجاً من مخاطر الحرب والعدوان وتحديات الأمن الداخلي والنزوح الواسع ومن الانهيار الاقتصادي المستمر".

وقال:"لقد عبرنا أزمات شتى، لكننا اليوم أمام الامتحان الأصعب؛ حماية الوطن من التفتت والانهيار".

ومن ثم توجه المكاوي إلى رؤساء البلديات، واصفاً إياهم بـ "خط الدفاع الأول والصلة الأقرب لوجع المواطن وهواجسه". وأكد أن "قلق الناس مشروع"، مشدداً على "ضرورة تفعيل العمل الميداني والنتائج الملموسة لتخفيف الأضرار وحماية السلم الأهلي".

وكشف المحافظ عن "تنسيق دائم مع المراجع العليا في الدولة من فخامة رئيس الجمهورية الى دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير الداخلية والبلديات"، معلناً عن "ركيزتين للعمل في المرحلة المقبلة:

1- الحزم الأمني: منع أي مظاهر للأمن المتفلت تحت أي ظرف، واعتبار استقرار المناطق "خطاً أحمر".

2- التنسيق المؤسساتي: تفعيل قنوات الربط السريع بين الأجهزة الأمنية والبلديات، في ملفات الأمن والإغاثة وتنظيم شؤون النازحين.

كما وتخلّل اللقاء حوار مفتوح اتسم بالصراحة، حيث عرض رؤساء البلديات سلسلة من العقبات اللوجستية والمادية والأمنية التي تعترض عملهم في ظل نقص الموارد وتزايد الضغوط الميدانية.

وردّ المحافظ المكاوي على مجمل التساؤلات والنقاط المثارة، مقدماً توضيحات وتوجيهات قانونية وإدارية لتسهيل عمل السلطات المحلية، ومؤكداً أن "أجهزة الدولة، رغم الصعوبات، لم تتقاعس عن أداء واجبها"، مع تأكيده أن "الجهد الجماعي هو الممر الوحيد لتبديد المخاطر الوجودية التي تهدد الجغرافيا اللبنانية"، مشددا على أن "الهدف الأسمى يبقى ألا نخسر الوطن في نهاية المطاف". 

 

الأجهزة الأمنية

وزير الداخلية

جبل لبنان

اللبنانية

النازحين

جمهورية

القضاء

العليا

تابع
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24