ترامب يعلن تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين وطهران تسمح بـمرور ‌آمنعبر ‌هرمز.. رئيس وزراء باكستان: اتفاق وقف النار يشمل لبنان

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

ترامب يعلن تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين وطهران تسمح بـ"مرور ‌آمن"عبر ‌هرمز.. رئيس وزراء باكستان: اتفاق وقف النار يشمل لبنان

Lebanon 24
07-04-2026 | 22:01
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب فجر اليوم، إنه وافق على «تعليق قصف إيران ومهاجمتها لمدة أسبوعين»، مشيراً إلى أن ذلك سيكون وقفاً لإطلاق نار من الجانبين.

وأكد الرئيس الأميركي في منشور على منصته «تروث سوشيال»، أنه «تم الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة تقريبا بين أميركا وإيران».

أضاف: «تلقينا اقتراحاً من 10 نقاط من إيران ونعتقد أنه أساس للتفاوض قابل للتطبيق»، لافتاً إلى أنه تم قطع «شوط كبير نحو التوصل لاتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران».

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ‌في ‌بيان، إن ‌بلاده ⁠ستوقف هجماتها إذا ⁠توقفت الهجمات ضدها، وإن ⁠المرور ‌الآمن ‌عبر مضيق ‌هرمز ‌سيكون ممكنا لمدة ‌أسبوعين بالتنسيق مع القوات ⁠المسلحة الإيرانية.

واعلن المجلس الأعلى للأمن القومي إن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ يوم الجمعة ‌10 نيسان في ‌إسلام ⁠آباد بعد أن قدمت ⁠طهران مقترحا من 10 نقاط إلى واشنطن عبر باكستان، مضيفاً أن ⁠المحادثات لا تعني ‌نهاية ‌الحرب.

وقالت إيران إن ‌المحادثات، التي ‌قد تستمر لمدة تصل إلى 15 يوماً ويمكن الاتفاق على ‌تمديدها، تهدف إلى وضع اللمسات ⁠الأخيرة ⁠على تفاصيل المقترح، الذي يتضمن أحكاما بشأن عبور مضيق هرمز، ورفع العقوبات، وانسحاب القوات الأميركية من القواعد الإقليمية.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن الولايات المتحدة وإيران والدول والجماعات الحليفة اتفقت على وقف إطلاق النار «في كل مكان»، بما في ذلك لبنان، وذلك بعد وساطة حكومته لوقف الحرب التي بدأت في 28 شباط.

وقال شهباز على «إكس»: «يسعدني أن أعلن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية والجهات المتحالفة معهما اتفقت على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى، بأثر فوري».

أضاف أن العاصمة الباكستانية إسلام آباد ستستقبل وفودا من البلدين الجمعة لإجراء مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى «اتفاق نهائي».

وتابع «نأمل بأن تنجح محادثات إسلام آباد في تحقيق سلام مستدام، ونتمنى أن نشارك المزيد من الأخبار السارة في الأيام المقبلة».
 
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييد بلاده للجهود الأميركية الهادفة إلى منع إيران من التحول إلى تهديد نووي أو صاروخي، كما أبدى دعماً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين. وتأتي هذه الخطوة في إطار هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران فُرضت قبل انتهاء مهلة أميركية كانت مرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز.
وفي المقابل، لفت نتنياهو إلى ان أي وقف لإطلاق النار مع إيران لا يعني بالضرورة توقف العمليات في لبنان.
 
مجلس الامن
 الى ذلك أخفق مجلس الأمن امس في التعامل مع واحدة من أخطر الأزمات العالمية منذ إنشائه في منتصف الأربعينات، إذ استخدمت كل من روسيا والصين حقَّ النقض (الفيتو)؛ لتعطيل مشروع قرار قدَّمته البحرين؛ لحماية الشحن التجاري في مضيق هرمز، مما رفع نسبة الإحباط من الدبلوماسية المتعددة الأطراف لصون الأمن والسلم الدوليَّين، وضاعف أخطار خروج الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران عن السيطرة.

وبعد أسابيع من المفاوضات المكثَّفة استجابت خلالها البحرين لكثير من المطالب الروسية والصينية، فشل المجلس في تبني النصِّ الذي حصل على 11 صوتاً مؤيِّداً (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والبحرين، والصومال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، ولاتفيا، والدانمارك، واليونان، وبنما)، مقابل صوتين معارضين (روسيا والصين)، وامتناع عضوين عن التصويت (باكستان وكولومبيا).

وعقب التصويت، عبَّر وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني عن «أسفه الشديد» للنتيجة، قائلاً إن المجلس لم يتَّخذ إجراءً حاسماً في مواجهة التهديدات غير القانونية للملاحة البحرية من إيران. وحذَّر من أنَّ عدم تبني القرار يقوِّض صدقية المجلس، ويشجِّع على مزيد من الاضطرابات في أحد أهم طرق التجارة في العالم. وذكَّر بأنَّ مضيق هرمز يُعدُّ شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، وأي عرقلة له قد تكون لها عواقب وخيمة على أسواق النفط، والأمن الغذائي، والتجارة الدولية.

واتَّهم الزياني إيران بتوجيه تهديدات متكرِّرة بإغلاق الممرِّ المائي واستهداف السفن التجارية، واصفاً هذه الأعمال بأنَّها انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وعلى الرغم من هذه النكسة، فإنَّ الزياني أكد أنَّ دول الخليج، البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت بالإضافة إلى الأردن، ستواصل التنسيق مع شركائها الدوليِّين لحماية الأمن البحري، وضمان حرية حركة التجارة، وحض إيران على الامتثال لقرارات مجلس الأمن.

وأشار دبلوماسيون إلى أنَّ التصويت يُبرز انقسامات عميقة داخل المجلس في ظلِّ تصاعد التوترات الإقليمية، وازدياد المخاوف بشأن استقرار سلاسل التوريد العالمية.

وقال المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن واشنطن «تقف بحزم» إلى جانب البحرين وحلفائها في الخليج، واصفاً اللحظة بأنَّها «حاسمة». وانتقد روسيا والصين لاستخدامهما «الفيتو» ضد مشروع القرار، مشيراً إلى أنهما انحازتا إلى جانب إيران على الرغم من الدعم الدولي الواسع لإبقاء الممرِّ المائي مفتوحاً. وكذلك اتهم إيران بتصعيد الصراع من خلال زرع الألغام في المضيق، واستهداف السفن التجارية، وشن هجمات صاروخية ومسيّرات واسعة النطاق على البنية التحتية المدنية في دول الخليج.

وأوضح أنَّ هذه الأعمال عطَّلت خطوط الشحن الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والأسمدة والمساعدات الطبية. وقال: «إيران تتخذ من اقتصاد العالم رهينة»، محذِّراً من أنَّ استمرار هذا التعطيل قد يُفاقم أزمات سلاسل الإمداد، ويزيد من خطر انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في المناطق الهشة. كما ربط والتز الأزمة الحالية بدور إيران الإقليمي الأوسع، واصفاً إياها بأنَّها «مصدر طويل الأمد لعدم الاستقرار» من خلال دعمها الجماعات المسلحة التابعة لها، وشنها هجمات على الأفراد الأميركيين وحلفائهم.

أما المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، فقال إنَّ بلاده صوَّتت ضد القرار، عادّاً أنَّ المسوَّدة «تُحمِّل إيران ظلماً مسؤولية تصاعد التوترات»، متجاهلة ما سماها «الأسباب الجذرية» للأزمة، ألا وهي العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية. ووصف النصَّ بأنَّه «غير متوازن»، محذّراً من أنه «قد يُرسي سابقةً خطيرةً في القانون الدولي». كما عبَّر عن «مخاوف من إمكانية تفسير القرار على أنَّه يُبرر استخدام القوة بذريعة حماية الملاحة البحرية». ومع ذلك أقرَّ بمخاوف دول الخليج الأمنية، مجادلاً بأنَّ المقترح يُنذر بمزيدٍ من التصعيد بدلاً من أنْ يُمهِّد الطريق نحو خفض التصعيد. وعرض لمشروع قرار بديل بالتعاون مع الصين. وأمل بالتصويت عليه سريعاً.
 
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: اتفاق وقف النار لمدة أسبوعين لا يشمل لبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 06:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء تايلندا: التوصل إلى اتفاق يسمح لناقلات النفط التايلاندية بالمرور بأمان عبر مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 06:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء باكستان: اتفاق وقف النار بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما يشمل لبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 06:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن ترامب: أوافق على وقف قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 06:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

إيران على

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:13 | 2026-04-07
Lebanon24
22:24 | 2026-04-07
Lebanon24
22:26 | 2026-04-07
Lebanon24
23:13 | 2026-04-07
Lebanon24
23:02 | 2026-04-07
Lebanon24
22:57 | 2026-04-07
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24