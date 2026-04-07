قبل ساعات من وقف إطلاق النار.. هجوم إسرائيلي على صور وصيدا وسقوط شهداء

استهدفت غارة إسرائيلية الكورنيش البحري في مدينة صيدا جنوبي لبنان.
وأفادت مندوبة "لبنان24"، عن أن غارة من مسيّرة استهدفت سيارة بالقرب من مقهى على الكورنيش البحري في صيدا.
وحسب المعلومات، فقد أدى الاستهداف إلى استشهاد 12 شخصا، وجرح 19. pic.twitter.com/0MzmeYjhEn
— lebanon 24 (@Lebanon24) April 8, 2026
