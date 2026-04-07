تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراعي الى الجنوب اليوم ورسالة بابوية إلى القرى الصامدة

Lebanon 24
07-04-2026 | 22:26
A-
A+
الراعي الى الجنوب اليوم ورسالة بابوية إلى القرى الصامدة
الراعي الى الجنوب اليوم ورسالة بابوية إلى القرى الصامدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
من المقرر أن يقوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اليوم بزيارة راعوية اليوم إلى منطقة مرجعيون تشمل بلدات كوكبا، جديدة مرجعيون والقليعة.

وجال أمس السفير البابوي باولو بورجيا مجدداً في الجنوب حاملاً المساعدات للقرى الصامدة، ولكن تعذّرت عليه زيارة دبل، نتيجة القصف المتبادل واشتداد الاشتباكات في المنطقة بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله"، حيث اضطر إلى العودة أدراجه بعد انتظاره لأكثر من ساعتين في بلدة الطيري القريبة من بنت جبيل.

وفي التفاصيل التي اوردتها "نداء الوطن"، وصل الموكب إلى بلدة تبنين حيث واكبته قوة فرنسية من "اليونيفيل" انقسمت إلى فريقين: الأول لمرافقة القافلة، والثاني لاستكشاف الطريق وتأمينه؛ إلا أن اندلاع اشتباكات مفاجئة في محيط الفرقة المستكشفة أدى إلى إصابة جندي فرنسي. ومع استكمال القافلة طريقها من تبنين نحو دبل، تسللت سيارات مشبوهة إلى الموكب قبل أن تغادر المكان لاحقًا. وعند وصول الوفد إلى منطقة الطيري على بُعد دقائق من دبل رُصد إطلاق مقذوفات من مناطق مجاورة، مما أجبر الموكب على التراجع.

إلى ذلك، نقل السفير البابوي رسالة البابا لاوون الرابع عشر الذي عبّر فيها عن قربه الروحي من مسيحيي جنوب لبنان، ولا سيما أبناء بلدة دبل. وكانت الرسالة، الموقعة باسم البابا من قبل أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، معدّة لإلقائها خلال زيارة راعوية إلى دبل، إلا أن تدهور الأوضاع الأمنية حال دون تنفيذها.

وكتبت" الاخبار": بعد رفض متكرر، وافقت إسرائيل على دخول موكب مساعدات إنسانية يوم أمس إلى قرية دبل في قضاء بنت جبيل يتقدمه السفير البابوي في لبنان باولو جورجيا ويرافقة ممثلان عن البطريرك بشارة الراعي. لكن القصف المدفعي الإسرائيلي على محيط البلدة، أوقف الموكب عند مدخل الطيري قرب مقر اليونيفيل، وأصيب أحد جنود الوحدة الفرنسية بشظايا القصف المدفعي، ما إدى إلى تعليق الزيارة وعودة الموكب إلى بيروت.

وبعد أن شارفت المؤن و مقومات الصمود على النفاذ، طلب الفاتيكان التنسيق لإدخال المساعدات بالتنسيق مع قوات اليونيفيل. وبعد تدخل غربي، وافق العدو على إدخال ثلاث شاحنات فقط من أصل أحد عشر شاحنة، شرط ألّا تتضمن مادة المازوت التي نفذت و يحتاجها الأهالي للتدفئة و الكهرباء. وهو حال بلدات كثيرة، من بينها قرية عبن إبل التي حظيت بزيارة وفد برنامج الأغذية العالمي الذي أدخل كميات من الحصص الغذائية، إضافة إلى دخول سيارتين من الصليب الأحمر اللبناني لنقل حالات مرضية حرجة.

تجدر الإشارة إلى أن العدو يحاصر البلدة يمنع حركة الدخول والخروج إليها. وقتلت قوات الاحتلال الشهيدين جورج سعيد وابنه إيلي، عندما حاولا الانتقال إلى بلدة رميش المجاورة لشراء لوازم لمزرعة الأبقار التي يملكانها. وإزاء تصاعد العدوان الإسرائيلي، طالب أهالي البلدات المسيحية الحدودية الفاتيكان بالحماية وإرسال موفد بابوي يقيم بشكل دائم فيها لرعاية شؤونهم و تشكيل ضمانة أمنية لتشجيع الأهالي على البقاء.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:01 | 2026-04-07
Lebanon24
22:13 | 2026-04-07
Lebanon24
22:24 | 2026-04-07
Lebanon24
23:02 | 2026-04-07
Lebanon24
22:57 | 2026-04-07
Lebanon24
22:56 | 2026-04-07
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24