Advertisement

بالارقام: هذه هي مساحة المناطق اللبنانية المحتلة

07-04-2026 | 22:32
اوردت «الأخبار» مساحة النقاط التي احتلتها إسرائيل منذ عدوان تموز 2006 وحتى بدء العدوان المستمر منذ 2 آذار 2026. وهي تبلغ نحو أربعة كيلومترات مربعة منها ما يقع داخل الأراضي اللبنانية بعمق كيلومتر ونصف كتلة الحمامص. إضافة إلى خروقات حديثة أبرزها جدار يارون الذي اخترق الخط الأزرق بعمق أربعة كيلومترات، وفق قوات اليونيفيل. مساحة النقاط المحتلة بالأرقام: 1-مزراع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة: 15 مزرعة تمتد بطول 25 كيلومتراً وبعرض ثمانية كيلومترات أي ما يعادل 200 كلم 2-بلدة الغجر المحتلة: أربعة كيلومترات 3-النقاط الـ13 المتحفظ عليها: تبلغ مساحتها الإجمالية أربعة كيلومترات 4-النقاط الخمس: -اللبونة مقابل مستوطنة شلومي بعمق 300 متر عن الخط الأزرق -تلة جبل بلاط قبالة مستوطنة زرعيت بين بلدتي مروحين ورامية تبعد عن الخط الأزرق 700 متر -عيترون - جل الدير بين مستوطنتي أفيفيم والمالكية، تبعد عن الخط الأزرق مسافة ما بين 800 إلى 1200 متر -مركبا الدواوير مقابل مستوطنة مرغليوت تبعد عن الخط الأزرق 500 متر -تلة الحمامص بين الخيام والوزاني تبعد عن الخط الأزرق 1450 متراً المراكز المستحدثة العديسة تلة المحافر: تبلغ مساحة المركز 38 ألف و900 جدار كفركلا دشمة محصنة عند الجدار الفاصل بجوار بوابة فاطمة

Advertisement
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان هذه المناطق اللبنانيّة
الجيش الإيراني: نفذنا ضربات بمسيّرات على أهداف ومركز رادار في منطقة ميرون بالأاضي المحتلة
"لبنان24": رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه فلسطين المحتلة في هذه الأثناء
"لبنان24": رشقة صاروخية في هذه الأثناء من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة
Advertisement
