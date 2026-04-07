بالارقام: هذه هي مساحة المناطق اللبنانية المحتلة

اوردت «الأخبار» مساحة النقاط التي احتلتها منذ عدوان 2006 وحتى بدء العدوان المستمر منذ 2 آذار 2026. وهي تبلغ نحو أربعة كيلومترات مربعة منها ما يقع داخل الأراضي بعمق كيلومتر ونصف كتلة الحمامص. إضافة إلى خروقات حديثة أبرزها جدار يارون الذي اخترق الخط الأزرق بعمق أربعة كيلومترات، وفق قوات اليونيفيل. مساحة النقاط المحتلة بالأرقام: 1-مزراع وتلال كفرشوبا المحتلة: 15 مزرعة تمتد بطول 25 كيلومتراً وبعرض ثمانية كيلومترات أي ما يعادل 200 كلم 2-بلدة المحتلة: أربعة كيلومترات 3-النقاط الـ13 المتحفظ عليها: تبلغ مساحتها الإجمالية أربعة كيلومترات 4-النقاط الخمس: -اللبونة مقابل مستوطنة شلومي بعمق 300 متر عن الخط الأزرق -تلة جبل بلاط قبالة مستوطنة زرعيت بين بلدتي مروحين ورامية تبعد عن الخط الأزرق 700 متر - - جل الدير بين مستوطنتي أفيفيم والمالكية، تبعد عن الخط الأزرق مسافة ما بين 800 إلى 1200 متر -مركبا – الدواوير مقابل مستوطنة مرغليوت تبعد عن الخط الأزرق 500 متر -تلة الحمامص بين والوزاني تبعد عن الخط الأزرق 1450 متراً المراكز المستحدثة تلة المحافر: تبلغ مساحة المركز 38 ألف و900 جدار كفركلا دشمة محصنة عند الجدار الفاصل بجوار بوابة فاطمة