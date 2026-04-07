تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إسرائيل تغتال الصف القيادي و"حزب الله" يمتنع عن النعي

07-04-2026 | 22:56
A-
A+
إسرائيل تغتال الصف القيادي وحزب الله يمتنع عن النعي
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كتب ابراهيم بيرم في" النهار": بناء على المعطيات والوقائع، ثمة من يبيح لنفسه الاستنتاج أن اسرائيل نجحت في كشف الصف الثاني والثالث في قيادة حزب الله العسكرية، وبدأت تاليا رحلة اغتيالهم تدريجا لتصل إلى درجة تصفيتهم وإبادتهم.
 
والمفارقة أن الحزب أوقف "نعي" قادته العسكريين الذين سقطوا غيلة أو في المواجهات الدائرة منذ أكثر من شهر في المنطقة الحدودية، كما كان يفعل في الحرب السابقة (2023-2024)، وأبطل أيضا مراسم التشييع الحاشدة في بلداتهم أو في مقابر الضاحية الجنوبية. لم يكن الأمر اعتباطيا، بل هو نتيجة قرار اتخذته الدوائر العليا في الحزب، حرصا منها على ضمان الحماية للجسم العسكري للحزب، ولعدم التأثير في قاعدته وبيئته التي كانت في السابق تصاب بالإحباط وهي ترى الرموز العسكرية التاريخية تتساقط يوميا.

إضافة إلى ذلك، فإن الأمين العام السابق السيد حسن نصرالله كان يحرص على تأبين هؤلاء وإحياء ذكراهم على نحو جعل هذه القاعدة تشعر دوما بالفقد وبالخسارة في آن واحد.
 

وصارت إسرائيل هي من تتولى إعلان إسقاط هؤلاء على يد قواتها وجهاز مخابراتها بعد فترة قصيرة جدا من تيقنها من سقوطهم، دلالة على براعتها الاستخبارية والعسكرية، كما تتولى توزيع نبذ عن مسيرتهم في محاولة بيّنة لتضخيم إنجازها العسكري وقدراتها على الاختراق والوصول إلى لب الهدف. وعليه، باتت الدوائر الإعلامية المعنية في الحزب تتعمد أخيرا التعتيم على هوية من يسقط، بل إنها خلافا للمرات السابقة تمتنع عن إصدار منشورات تحوي صورا للقادة وسيرهم.

 

ولا تخفي المصادر المعنية في الحزب أن إجراء "الغموض والتعمية" الذي تتبعه منذ بداية المواجهات الحالية في 2 آذار الماضي، جعل الإسرائيلي في حال عدم يقين وإرباك، وهو ما أمّن حصانة للجسم العسكري للحزب. وتؤكد المصادر إياها أن الحزب مستمر في اتباع هذا النهج إيمانا منه بأن الإسرائيلي بعد سقوط القيادات التاريخية في الحزب بات يجهل بالضبط من هم البدلاء الآتون من الصفين الثاني والثالث الذين تقدموا إلى الصف الأمامي ليأخذوا مواقع من سبقهم.

 
وفي كل الأحوال، يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن نجاح تل أبيب في تصفية ما يقرب من ألف عنصر وقيادي من الحزب منذ بداية المواجهات الحالية، من دون أن يأتي على ذكر النخبة القيادية الأولى والثانية والثالثة، وهو أمر يبعث على الارتياح في أوساط الحزب المعنية ويعدّ ثمرة من ثمار النهج الجديد، خصوصا أن عمليات الاغتيال الإسرائيلية المباشرة في الحرب الحالية، هي أقل كثيرا منها في الحرب السابقة.

 

مواضيع ذات صلة
الأمين العام

حسن نصرالله

الإسرائيلية

الإسرائيلي

السيد حسن

حزب الله

ابراهيم

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24