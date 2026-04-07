لبنان
تفريغ الجنوب من سكانه خطة إسرائيلية استراتيجية
Lebanon 24
07-04-2026
|
23:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
حسين زلغوط
في" اللواء": تتبلور يوماً بعد يوم ملامح مقاربة إسرائيلية جديدة في الجنوب اللبناني، تتجاوز منطق العمليات العسكرية المحدودة إلى مشروع ميداني واسع يسعى إلى إعادة تشكيل الواقع الحدودي برمّته، حيث أن الحديث لم يعد يقتصر على غارات جوية أو عمليات ردعية، بل يتقدّم نحو فكرة أكثر خطورة وهي تدمير القرى الحدودية وإفراغها من سكانها، ومنع عودتهم، بما يفضي إلى إنشاء منطقة أمنية خالية من البشر، وهذا التحوّل لا يعكس تصعيداً عسكرياً فحسب، بل يؤشر إلى تغيير عميق في فلسفة إدارة الصراع، من الاحتواء إلى إعادة الهندسة القسرية للبيئة الحاضنة، على غرار ما حصل في اجتياح العام 1978، ومن ثم اجتياح العام 1982.
وفي رأي المصادر أن
لبنان
، في المقابل، يقف أمام تحدٍ مركّب،فالدولة، المثقلة بأزماتها السياسية والمالية، قد تجد نفسها عاجزة عن استيعاب تداعيات موجة نزوح جديدة من الجنوب. فالبنية التحتية المتهالكة، والخدمات العامة المحدودة، لن تكون قادرة على تحمّل ضغط إضافي، ما ينذر بتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. كما أن هذا السيناريو قد يعيد إنتاج توترات داخلية، في ظل احتكاك محتمل بين
النازحين
والمجتمعات المضيفة، وهو ما يحذر منه أكثر من
مسؤول سياسي
وأمني.
وما يمكن ان تُقدم عليه اسرائيل في جزء من الجنوب، لا يمكن فصله عن المشهد الأوسع، حيث تتقاطع ملفات عدة في لحظة واحدة. فإعادة رسم الواقع في الجنوب اللبناني قد تكون جزءاً من مقاربة أشمل تهدف إلى إعادة ترتيب موازين القوى في المنطقة، في ظل ترابط الساحات وتداخلها، فأي خطوة من هذا النوع قد لا تبقى محصورة في نطاقها الجغرافي، بل قد تتدحرج سريعاً نحو مواجهة أوسع، خصوصاً إذا ما تداخلت مع حسابات إقليمية أخرى.
لا شك ان هذه الخطة، إذا ما تم المضي بها، ستكون بمثابة مقامرة استراتيجية اسرائيلية عالية المخاطر. فهي قد تمنح
تل أبيب
تفوقاً ميدانياً مؤقتاً، لكنها في المقابل تعمّق جذور الصراع، وتدفعه نحو مستويات أكثر تعقيداً. فالتاريخ يثبت أن محاولات فرض وقائع بالقوة غالباً ما تنتج نتائج عكسية، عبر توليد دوافع إضافية للمقاومة، بدل
القضاء
عليها.
وحيال ذلك يقف الجنوب اللبناني مرة جديدة على مفترق خطير. إما أن يُدفع نحو واقع جديد تُفرض فيه المعادلات بالقوة، بكل ما يحمله ذلك من تداعيات مفتوحة، أو أن تُستعاد مقاربة أكثر توازناً، تدرك أن الأمن لا يُبنى على الفراغ، وأن الجغرافيا، مهما تغيّرت، تبقى محكومة بإرادة من يسكنها.
مواضيع ذات صلة
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان جنوب لبنان: هذا ما سنستهدفه بدءاً من ظهر اليوم
Lebanon 24
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان جنوب لبنان: هذا ما سنستهدفه بدءاً من ظهر اليوم
08/04/2026 06:18:12
08/04/2026 06:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رؤساء الحكومة السابقون: ندين ما يحصل الآن من اعتداءات وإنذارات للبنانيين المقيمين في الجنوب ولسكان الضاحية الجنوبية تنفيذاً لما تعلنه إسرائيل من خطةٍ لاجتياح أجزاء إضافية من لبنان
Lebanon 24
رؤساء الحكومة السابقون: ندين ما يحصل الآن من اعتداءات وإنذارات للبنانيين المقيمين في الجنوب ولسكان الضاحية الجنوبية تنفيذاً لما تعلنه إسرائيل من خطةٍ لاجتياح أجزاء إضافية من لبنان
08/04/2026 06:18:12
08/04/2026 06:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير اسرائيلي الى سكان الجنوب: عليكم مواصلة الانتقال فورًا إلى شمال نهر الليطاني (فيديو)
Lebanon 24
تحذير اسرائيلي الى سكان الجنوب: عليكم مواصلة الانتقال فورًا إلى شمال نهر الليطاني (فيديو)
08/04/2026 06:18:12
08/04/2026 06:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير إسرائيليّ عاجل إلى جميع سكان الجنوب
Lebanon 24
تحذير إسرائيليّ عاجل إلى جميع سكان الجنوب
08/04/2026 06:18:12
08/04/2026 06:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
ترامب يعلن تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين وطهران تسمح بـ"مرور آمن"عبر هرمز.. رئيس وزراء باكستان: اتفاق وقف النار يشمل لبنان
Lebanon 24
ترامب يعلن تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين وطهران تسمح بـ"مرور آمن"عبر هرمز.. رئيس وزراء باكستان: اتفاق وقف النار يشمل لبنان
22:01 | 2026-04-07
07/04/2026 10:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية متمسّك بالتفاوض واتصالات جديدة لإحياء التواصل مع واشنطن
Lebanon 24
رئيس الجمهورية متمسّك بالتفاوض واتصالات جديدة لإحياء التواصل مع واشنطن
22:13 | 2026-04-07
07/04/2026 10:13:42
Lebanon 24
Lebanon 24
معارك الجنوب تقترب من بنت جبيل وتجدد الحديث عن" منطقة عازلة بحماية دولية"
Lebanon 24
معارك الجنوب تقترب من بنت جبيل وتجدد الحديث عن" منطقة عازلة بحماية دولية"
22:24 | 2026-04-07
07/04/2026 10:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي الى الجنوب اليوم ورسالة بابوية إلى القرى الصامدة
Lebanon 24
الراعي الى الجنوب اليوم ورسالة بابوية إلى القرى الصامدة
22:26 | 2026-04-07
07/04/2026 10:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عون ومعادلة المرحلة: السلم الأهلي والدبلوماسية
Lebanon 24
عون ومعادلة المرحلة: السلم الأهلي والدبلوماسية
23:13 | 2026-04-07
07/04/2026 11:13:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
الإقفال... مؤسسات خاصة اتّخذت "القرار الصعب"
Lebanon 24
الإقفال... مؤسسات خاصة اتّخذت "القرار الصعب"
08:21 | 2026-04-07
07/04/2026 08:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان
15:59 | 2026-04-07
07/04/2026 03:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كانوا داخل سيارة... هذا ما فعله 3 شبان في جل الديب أمام البلدية
Lebanon 24
كانوا داخل سيارة... هذا ما فعله 3 شبان في جل الديب أمام البلدية
05:58 | 2026-04-07
07/04/2026 05:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن العام الدراسيّ... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة
Lebanon 24
عن العام الدراسيّ... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة
07:24 | 2026-04-07
07/04/2026 07:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
02:06 | 2026-04-07
07/04/2026 02:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
22:01 | 2026-04-07
ترامب يعلن تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين وطهران تسمح بـ"مرور آمن"عبر هرمز.. رئيس وزراء باكستان: اتفاق وقف النار يشمل لبنان
22:13 | 2026-04-07
رئيس الجمهورية متمسّك بالتفاوض واتصالات جديدة لإحياء التواصل مع واشنطن
22:24 | 2026-04-07
معارك الجنوب تقترب من بنت جبيل وتجدد الحديث عن" منطقة عازلة بحماية دولية"
22:26 | 2026-04-07
الراعي الى الجنوب اليوم ورسالة بابوية إلى القرى الصامدة
23:13 | 2026-04-07
عون ومعادلة المرحلة: السلم الأهلي والدبلوماسية
22:57 | 2026-04-07
تفاهم غير معلن يحمي الحكومة رغم التباينات
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
08/04/2026 06:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
08/04/2026 06:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
08/04/2026 06:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
