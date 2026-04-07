تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عون ومعادلة المرحلة: السلم الأهلي والدبلوماسية

07-04-2026 | 23:13
A-
A+
عون ومعادلة المرحلة: السلم الأهلي والدبلوماسية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب داوود رمال في" نداء الوطن": البعد الأكثر استراتيجية في كلمة رئيس الجمهورية جوزاف من الصرح البطريركي في بكركي في صبيحة عيد الفصح يتمثل في مقاربة الحرب نفسها. فهنا، يذهب رئيس الجمهورية إلى أبعد من الإدانة التقليدية للاعتداءات، ليطرح سؤال الخيارات بشكل مباشر: بين الاستمرار في الحرب أو الذهاب إلى التفاوض. هذا الطرح، وإن بدا بديهيًا من زاوية كلفة الحرب، إلا أنه يحمل في الواقع بعدًا سياسياً عميقًا، إذ يعيد إدخال مفهوم الدبلوماسية إلى صلب النقاش الوطني، ليس كخيار تكتيكي، بل كخيار سيادي.

اللافت في هذا السياق هو محاولة تفكيك الخطاب الذي يربط التفاوض بالتنازل، واستبداله بمقاربة تعتبره أداة لحماية ما تبقى من الدولة. وهذا التحول يعكس، وفق مصادر دبلوماسية في بيروت، "توجهًا متناميًا لدى دوائر القرار اللبنانية لإعادة التموضع ضمن شبكة العلاقات الدولية، والاستفادة من الاتصالات القائمة للحد من تداعيات الحرب، بدلًا من الانخراط في مسارات تصعيدية مفتوحة".

كما إن الإشارة إلى كلفة الحرب بالأرقام، من ضحايا ودمار ونزوح، هي جزء من بناء حجة سياسية متكاملة ضد خيار الاستمرار في المواجهة المفتوحة. وهنا، يتقاطع الخطاب مع مقاربات دولية تدفع باتجاه احتواء التصعيد في لبنان، ومنع تحوله إلى ساحة مشابهة لنماذج أكثر تدميرًا في المنطقة.

وفي موازاة ذلك، تحمل مواقف عون رسالة ضمنية تتعلق برفض ربط لبنان بمسارات إقليمية لا تخدم مصلحته، وهو ما ينسجم مع توجهات دولية تدعو إلى تحييد الساحة اللبنانية قدر الإمكان. هذه النقطة تحديدًا تعكس محاولة لإعادة تعريف موقع لبنان في المعادلة الإقليمية، من ساحة اشتباك إلى ساحة تفاوض.

لذلك؛ يمكن قراءة مواقف رئيس الجمهورية من بكركي كإعلان عن إعادة إنتاج دور الرئاسة كمرجعية جامعة، في لحظة تآكل الثقة بالمؤسسات. فالرهان على السلم الأهلي، والدفاع عن الجيش، وإدارة ملف النازحين، والدفع باتجاه الدبلوماسية، تشكل مجتمعة ملامح مقاربة متكاملة لإدارة الأزمة، قائمة على تقليل الخسائر بدل مراكمة الانتصارات الوهمية.

والأهم أن هذه المواقف لرئيس الجمهورية، بما تحمله من نبرة إيجابية رغم قساوة الواقع، تعيد إدخال عنصر الأمل إلى المعادلة السياسية، كخيار مبني على الوقائع. ففكرة "قيامة لبنان" التي حضرت في خلفية الكلام، لم تُطرح كحلم بعيد، بل كمسار يبدأ من تثبيت الاستقرار، مرورًا بإدارة الأزمة، وصولًا إلى إعادة بناء الدولة. وهي، في هذا المعنى، مشروع سياسي يتطلب إرادة داخلية وتقاطعات خارجية، بدأت ملامحها تظهر في مواقف عون، وقد تتبلور أكثر في المرحلة المقبلة.
 
مواضيع ذات صلة
لهذا ركز عون على السلم الاهلي
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:48:06 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: الأجهزة الأمنية جاهزة للتعامل مع من يتجاوز على السلم الأهلي
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:48:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: السلم الأهلي خط أحمر و من يتخطاه يخدم إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:48:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: اليد التي ستمتد الى السلم الأهلي ستُقطع
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:48:06 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

النازحين

دبلوماسي

الجمهوري

جمهورية

النقاش

بيروت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-04-08
Lebanon24
04:45 | 2026-04-08
Lebanon24
04:43 | 2026-04-08
Lebanon24
04:42 | 2026-04-08
Lebanon24
04:35 | 2026-04-08
Lebanon24
04:30 | 2026-04-08
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24