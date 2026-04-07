|
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
لبنان
بعد المصنع إلى أين ستهرب الدولة؟
07-04-2026
كتب نجم الهاشم في" نداء الوطن":
الجريمة الأكبر من عملية قتل بيار معوّض وزوجته فيلافيا مراد والسيدة رلى مطر في الغارة
الإسرائيلية
على بناية في المشروع الماروني في عين سعادة، هي محاولة قتلهم مرة ثانية من خلال تبني نظريات مغايرة للحقيقة للتعمية على ما حصل ولنفي وجود أي مسؤول من الحرس الثوري
الإيراني
فرع "
حزب الله
" في المكان، ولاتهام "
القوات اللبنانية
" بأنها تفتعل أجواء التحريض والتجييش من أجل أخذ البلد إلى الحرب الأهلية. لا يمكن إلغاء عملية القتل الثانية إلّا من خلال استنهاض الدولة حتى لا يتحوّل القتل الحاصل إلى اغتيالها وقتلها، أو انتحارها.
الرئيس جوزاف عون ليس الرئيس
ميشال عون
ولم يصل إلى قصر بعبدا بسبب دعم "حزب الله" له، بل رغمًا عنه وبفعل تطورات الحرب العسكرية التي تكبّد فيها "الحزب" خسائر ضخمة جعلته عاجزًا عن معارضة انتخاب عون وفرض الفراغ ومرشحه سليمان فرنجية. والرئيس نوّاف سلام لم يصبح رئيسًا للحكومة، وقائد الجيش رودولف هيكل لم يصل إلى اليرزة إلّا بسبب هذه التطورات. كل مسرحية نزع سلاح "حزب الله" انتهت إلى كذبة كبيرة لم يكن من الممكن أن يصدّقها أحد من الناس فكيف إذا كان الأمر يتعلّق بإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. وضع حدّ نهائي لمسلسل قتل الشعب واغتيال الدولة يبقى من مسؤولية السلطة، حتى لا يتأكّد مرة جديدة أن الطريق مفتوح نحو جهنم ولا يمكن إقفاله بعدما كان ساد اقتناع أن مرحلة العودة من جهنم قد بدأت عندما بدأ هذا
العهد
.
مواضيع ذات صلة
اللواء شقير من المصنع: التدابير تحت السيطرة ولا تهريب للسلاح عبر المعبر
Lebanon 24
اللواء شقير من المصنع: التدابير تحت السيطرة ولا تهريب للسلاح عبر المعبر
08/04/2026 11:48:12
08/04/2026 11:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"نكبة اقتصادية" بعد اغلاق معبر المصنع
Lebanon 24
"نكبة اقتصادية" بعد اغلاق معبر المصنع
08/04/2026 11:48:12
08/04/2026 11:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حرائق في مصنع بروج بأبوظبي بعد اعتراض جوي ناجح دون إصابات
Lebanon 24
حرائق في مصنع بروج بأبوظبي بعد اعتراض جوي ناجح دون إصابات
08/04/2026 11:48:12
08/04/2026 11:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: أضرار بالغة في مصنع لإنتاج المسيّرات في بيتح تكفا بعد استهدافه بصواريخ إيرانية
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: أضرار بالغة في مصنع لإنتاج المسيّرات في بيتح تكفا بعد استهدافه بصواريخ إيرانية
08/04/2026 11:48:12
08/04/2026 11:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
العدوان الإسرائيلي مستمر.. غارات وقصف وسقوط شهداء وجرحى
Lebanon 24
العدوان الإسرائيلي مستمر.. غارات وقصف وسقوط شهداء وجرحى
04:46 | 2026-04-08
08/04/2026 04:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر: "حزب الله" التزم بوقف إطلاق النار
Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر: "حزب الله" التزم بوقف إطلاق النار
04:45 | 2026-04-08
08/04/2026 04:45:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بري اتصل بالسفير الباكستاني لدى لبنان.. وهذا ما طلبه منه
Lebanon 24
بري اتصل بالسفير الباكستاني لدى لبنان.. وهذا ما طلبه منه
04:43 | 2026-04-08
08/04/2026 04:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يجدد انذاره الى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يجدد انذاره الى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت
04:42 | 2026-04-08
08/04/2026 04:42:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة الجيش إلى مراكزه بعد مرحلة الحرب
Lebanon 24
عودة الجيش إلى مراكزه بعد مرحلة الحرب
04:35 | 2026-04-08
08/04/2026 04:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
الإقفال... مؤسسات خاصة اتّخذت "القرار الصعب"
Lebanon 24
الإقفال... مؤسسات خاصة اتّخذت "القرار الصعب"
08:21 | 2026-04-07
07/04/2026 08:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان
15:59 | 2026-04-07
07/04/2026 03:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن العام الدراسيّ... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة
Lebanon 24
عن العام الدراسيّ... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة
07:24 | 2026-04-07
07/04/2026 07:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كانوا داخل سيارة... هذا ما فعله 3 شبان في جل الديب أمام البلدية
Lebanon 24
كانوا داخل سيارة... هذا ما فعله 3 شبان في جل الديب أمام البلدية
05:58 | 2026-04-07
07/04/2026 05:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الإستهداف في عين سعادة... من هو الشخص الذي كان يقود الدراجة الناريّة؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الإستهداف في عين سعادة... من هو الشخص الذي كان يقود الدراجة الناريّة؟
06:05 | 2026-04-07
07/04/2026 06:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
04:46 | 2026-04-08
العدوان الإسرائيلي مستمر.. غارات وقصف وسقوط شهداء وجرحى
04:45 | 2026-04-08
"رويترز" عن مصادر: "حزب الله" التزم بوقف إطلاق النار
04:43 | 2026-04-08
بري اتصل بالسفير الباكستاني لدى لبنان.. وهذا ما طلبه منه
04:42 | 2026-04-08
الجيش الاسرائيلي يجدد انذاره الى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت
04:35 | 2026-04-08
عودة الجيش إلى مراكزه بعد مرحلة الحرب
04:30 | 2026-04-08
قصة "وقف النار".. هل انتهت حرب لبنان؟
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
08/04/2026 11:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
08/04/2026 11:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
08/04/2026 11:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
