العدوان الإسرائيلي مستمر.. غارات وقصف وسقوط شهداء وجرحى

يواصل العدو شنّ غارات جوية وقصفًا مدفعيًا على عدد من البلدات والقرى ، ما أدّى إلى سقوط وجرحى وخلّف دمارًا واسعًا في الممتلكات.

في التفاصيل، استهدفت بلدات عدة في الجنوب والبقاع ، أبرزها الشرقية، دبين في قضاء مرجعيون، مرتفعات الريحان، صريفا، كفرتبنيت، يحمر البقاعية ومشغرة فجرًا، إضافة إلى غارات على صور والعباسية وصيدا (بواسطة مسيّرة) والنبطية الفوقا وشقرا وكفرا والجميجمة والمنصوري والقليلة وقانا والسماعية وصديقين والشبريحا – العباسية.

كما تعرّضت بلدات كفرا ومجدل سلم وتولين وبيت ياحون وقبريخا وبرعشيت والخيام وسهل الخيام لقصف مدفعي، بالتوازي مع استهدافات متفرقة، بينها سيارة في بلدة بلاط من دون وقوع إصابات، ودراجة نارية في كفردونين، إضافة إلى غارة على الصوانة واستهداف سيارة على طريق القاسمية.

ميدانيًا، أدّت غارة استهدفت دراجة نارية في قانا إلى استشهاد شخص، فيما سُجّلت إصابات في بلدة صديقين. كذلك استهدف الطيران المسيّر منطقة رأس – السماعية في قضاء صور.

وفي تطوّر خطير، أسفرت غارة على سيارة تابعة لـ"الهيئة الصحية" في بلدة القليلة – قضاء صور عن استشهاد أربعة مسعفين.

وتوسّعت رقعة الغارات لتشمل بلدات الجميجمة وشقرا والمنصوري، وسط استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.