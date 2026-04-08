أجواء تفاؤلية بوقف اطلاق النار يخرقها نتنياهو باعلانه عدم حتمية توقف العمليات في لبنان

اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فجر اليوم، إنه وافق على "تعليق قصف إيران ومهاجمتها لمدة أسبوعين، وأن ذلك سيكون وقفاً لإطلاق نار من الجانبين"، شكل بداية مرحلة جديدة من التهدئة بعد اكثر من شهر على مواجهات دامية.وما عزز هذا التفاؤل قول ترامب "انه تم الاتفاق بشأن كل نقاط الخلاف السابقة تقريبا بين أميركا وإيران".في المقابل، اعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف" إن وإيران والدول والجماعات الحليفة اتفقت على وقف إطلاق النار في كل مكان بما في ذلك "، وذلك بعد وساطة حكومته لوقف الحرب التي بدأت في 28 شباط.الا ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال "ان أي وقف لإطلاق النار مع إيران لا يعني بالضرورة توقف العمليات في لبنان".داخليا، اشارت المعلومات الى أن الاتصالات التي يجريها الرئيس جوزاف عون بالأميركيين، إضافة إلى زيارة السفير الأميركي ميشال عيسى إلى واشنطن، نجحت في إعادة الاهتمام بالملف اللبناني داخل الإدارة الأميركية بعدما كان سُحِب إلى غرف التجميد. وقد تجلى هذا الاهتمام بتوجيهات ماركو روبيو لإعادة وضع لبنان على قائمة الاهتمام، بانتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، لا سيما في ملف التفاوض المباشر حول تحييد البنى التحتية والمدنيين عن المواجهة بين و " ".واشارت المعلومات الى لقاء مرتقب بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب .وعلم " " ان رئيس الحكومة نواف سلام سيتوجه الاسبوع المقبل الى الولايات المتحدة الاميركية، في زيارة لم تعرف طبيعتها بعد وما اذا كانت ستكون محاولة لعقد اتصالات ولقاءات لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.وفيما اشارت مصادر ديبلوماسية في واشنطن لـ" لبنان 24" الى ان لا تغيير في الموقف الراهن لجهة اولوية الملف الايراني على ما عداه، وتغطية العمليات الاسرائيلية ضد"حزب الله"، لم يُعرف بعد ما إذا كانت زيارة رئيس الحكومة ستتجاوز إطار الحضور الشكلي "غير المؤثر" إلى لقاءات فعلية مع مسؤولين أميركيين.حكوميا، يعقد جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غدٍ الخميس، في القصر ، لمتابعة البحث في الاوضاع الراهنة اضافة الى البحث في بعض البنود العادية والمنتظمة وبعض الشؤون الوظيفية.ومن ابرز البنود: عرض وزارة المالية موضوع اختيار الطريقة المثلى لإعادة تكوين حساب لبنان عن حيازات حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي. و إقتراحات قوانين واردة من مجلس النواب لإطلاع الحكومة عليها. والإجازة بالترخيص لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية من مصادرها المتعددة. تعيينات مختلفة (استخدام اجراء) وشؤون وظيفية مختلفة.