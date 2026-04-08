لبنان

أجواء تفاؤلية بوقف اطلاق النار يخرقها نتنياهو باعلانه عدم حتمية توقف العمليات في لبنان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-04-2026 | 01:00
A-
A+
أجواء تفاؤلية بوقف اطلاق النار يخرقها نتنياهو باعلانه عدم حتمية توقف العمليات في لبنان
أجواء تفاؤلية بوقف اطلاق النار يخرقها نتنياهو باعلانه عدم حتمية توقف العمليات في لبنان photos 0
اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فجر اليوم، إنه وافق على "تعليق قصف إيران ومهاجمتها لمدة أسبوعين، وأن ذلك سيكون وقفاً لإطلاق نار من الجانبين"، شكل بداية مرحلة جديدة من التهدئة بعد اكثر من شهر على مواجهات دامية.
وما عزز هذا التفاؤل قول ترامب "انه تم الاتفاق بشأن كل نقاط الخلاف السابقة تقريبا بين أميركا وإيران".
في المقابل، اعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف" إن الولايات المتحدة وإيران والدول والجماعات الحليفة اتفقت على وقف إطلاق النار في كل مكان بما في ذلك لبنان"، وذلك بعد وساطة حكومته لوقف الحرب التي بدأت في 28 شباط.
الا ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال "ان أي وقف لإطلاق النار مع إيران لا يعني بالضرورة توقف العمليات في لبنان".
داخليا، اشارت المعلومات الى أن الاتصالات التي يجريها الرئيس جوزاف عون بالأميركيين، إضافة إلى زيارة السفير الأميركي ميشال عيسى إلى واشنطن، نجحت في إعادة الاهتمام بالملف اللبناني داخل الإدارة الأميركية بعدما كان سُحِب إلى غرف التجميد. وقد تجلى هذا الاهتمام بتوجيهات وزير الخارجية ماركو روبيو لإعادة وضع لبنان على قائمة الاهتمام، بانتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، لا سيما في ملف التفاوض المباشر حول تحييد البنى التحتية والمدنيين عن المواجهة بين إسرائيل و "حزب الله".
واشارت المعلومات الى لقاء مرتقب بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري
وعلم "لبنان 24" ان رئيس الحكومة نواف سلام سيتوجه الاسبوع المقبل الى الولايات المتحدة الاميركية، في زيارة لم تعرف طبيعتها بعد وما اذا كانت ستكون محاولة  لعقد اتصالات ولقاءات لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وفيما اشارت مصادر ديبلوماسية في واشنطن لـ" لبنان 24" الى ان لا تغيير  في الموقف الاميركي الراهن لجهة اولوية الملف الايراني على ما عداه، وتغطية العمليات الاسرائيلية ضد"حزب الله"، لم يُعرف بعد ما إذا كانت زيارة رئيس الحكومة ستتجاوز إطار الحضور الشكلي "غير المؤثر" إلى لقاءات فعلية مع مسؤولين أميركيين.
حكوميا، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غدٍ الخميس، في القصر الجمهوري، لمتابعة البحث في الاوضاع الراهنة اضافة الى البحث في بعض البنود العادية والمنتظمة وبعض الشؤون الوظيفية. 
ومن ابرز البنود: عرض وزارة المالية موضوع اختيار الطريقة المثلى لإعادة تكوين حساب لبنان عن حيازات حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي. و إقتراحات قوانين واردة من مجلس النواب لإطلاع الحكومة عليها. والإجازة بالترخيص لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية من مصادرها المتعددة. تعيينات مختلفة (استخدام اجراء) وشؤون وظيفية مختلفة.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
يسرائيل هيوم عن مصادر: نتنياهو رفض مبادرة فرنسية لوقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: انطلاقاً من عدم حرصنا على عدم انجرار لبنان إلى التوترات الإقليمية تطالب الحكومة من الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار الحصول على التزام واضح من إسرائيل لوقف الأعمال العدائية ضد لبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر تكشف: إيران تريد إدراج لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: استياء إسرائيلي من المقترح الفرنسي لوقف إطلاق النار في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:46 | 2026-04-08
Lebanon24
04:45 | 2026-04-08
Lebanon24
04:43 | 2026-04-08
Lebanon24
04:42 | 2026-04-08
Lebanon24
04:35 | 2026-04-08
Lebanon24
04:30 | 2026-04-08
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
