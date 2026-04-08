قدرة نارية صادمة

تُظهر وتيرة العمليات العسكرية في جنوب لبنان
، بعيداً عن تفاصيل المعارك، أن"حزب الله
" لا يزال يمتلك قدرة نارية كبيرة ومخزوناً صاروخياً واسعاً.
فالمعطيات الميدانية تشير إلى إطلاق مئات الصواريخ بشكل يومي باتجاه تجمعات الجيش الإسرائيلي
، إضافة إلى رشقات تُسجَّل على المستوطنات
القريبة والبعيدة من الحدود.
وفي هذا السياق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية
أمس أن الحزب أطلق نحو 400 صاروخ دفعة واحدة على تجمع عسكري إسرائيلي في بلدة الطيبة
قبل أيام، ما يعكس حجم الكثافة النارية المستخدمة ويؤكد استمرار قدرة الحزب على تنفيذ هجمات واسعة ومتزامنة.