تلاقي الخصوم على مهاجمة عون

08-04-2026 | 01:30
برز في الأيام الأخيرة تقارب لافت بين خصوم سياسيين في لبنان على مهاجمة رئيس الجمهورية جوزاف عون ، رغم التباين الكبير بينهم.

من جهة، هناك فريق يعمل على التقليل من دور الرئيس في مساعي تهدئة الأوضاع. هذا الفريق انتقد مواقف الرئيس، خصوصًا إشارته إلى مسألة إصلاح "قسطل المي المقطوع" الذي يزوّد منطقتي مرجعيون والقليعة بالمياه. 

وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإن الرئيس أراد من خلال هذا الطرح تأكيد اهتمامه بالتفاصيل المعيشية والإنسانية في الجنوب، وإبراز حرصه على الأهالي هناك، وابدى استيائه من الحملة التي استهدفته.

في المقابل، تعرّض الرئيس لهجوم من فريق سياسي آخر، ركّز على استخدامه عبارة "البعض" في إشارة غير مباشرة إلى "حزب الله"، معتبِرًا أنه لا يزال يتجنّب تسمية الأمور بأسمائها حتى الآن.
كما شكّلت حادثة عين سعادة محورًا إضافيًا في هذا الهجوم، حيث طُرحت تساؤلات حول دور الرئيس في حماية المدنيين في المناطق الآمنة. 

واعتبر هذا الفريق أن عدم تطبيق بنود خطاب القسم، لا سيما ما يتعلق بحصر السلاح، أسهم في الوصول إلى هذا الواقع. 

بهذا، يظهر أن الرئيس يواجه ضغوطًا وانتقادات من جهتين متناقضتين، كلٌّ لأسباب مختلفة، في ظل تصاعد الجدل حول دوره ومواقفه.
المصدر: خاص
