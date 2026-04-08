تقنين في اصدار البيانات

لوحظ في الأيام الأخيرة أن الإعلام الحربي التابع لـ" " بات يعتمد سياسة واضحة في تقنين إصدار البيانات المتعلقة بالعمليات العسكرية.فبعدما كان يصدر بياناً منفصلاً لكل عملية، اتجه إلى دمج عدد كبير من العمليات ضمن بيان واحد. ووفق ما جرى رصده، تم أمس دمج نحو 25 عملية في بيان واحد، كما سبقه بيان آخر جُمعت فيه 12 عملية دفعة واحدة وغيره".ويُرجح أن يكون هذا التوجه مرتبطاً برغبة الحزب في عدم ترك عدد البيانات معياراً لقياس حجم الإنجاز العسكري، والتركيز بدلاً من ذلك على مضمون العمليات وتأثيرها الميداني".