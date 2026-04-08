الكل يريدون "الرأس" ولا نتيجة مرجوة

08-04-2026 | 02:15
قال مصدر إداري معني بالشأن الوظيفي الرسمي إن جميع المعنيين في لبنان، بدءاً من رأس الهرم وصولاً إلى المستوى الإداري، مروراً بالوزير وحتى الأحزاب السياسية التي يُفترض أن يكون لها رأي، يرغبون في إحداث تغيير داخل مؤسسة كهرباء لبنان على مستوى المدير العام.
إلا أن كل محاولات البحث عن بديل لم تصل إلى النتيجة المرجوة، نظراً لعدم رغبة أي شخص في تولّي هذا المنصب، الذي يُعتبر من قبل الجميع "مصيبة المصائب" ومصدراً دائماً للضغوط والهجمات السياسية.
وأشار المصدر إلى أن الوضع الحالي في مؤسسة كهرباء لبنان، على الصعيدين الإداري والمالي، كارثي للغاية، إذ إن معظم المديريات شاغرة، ولا يوجد أرشيف منظم، ولا انتظام في سير المعاملات. كما أن ملفات الجباية والصيانة وغيرها لم تُعالج بعد، في ظل تفشي البيروقراطية والمركزية، ما أدى إلى تراكم الأعمال والبريد الإداري.
ولكل هذه الأسباب، يرفض الجميع اليوم تولّي منصب المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان في الوقت الراهن، لتبقى هذه المعضلات المتراكمة بيد من تعايش معها على مدى نحو 30 عاماً، ويمتلك خبرة في إدارتها "عن قرب".
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: عملية البحث عن جثة الطيار "رون أراد" في لبنان لم تحقق النتائج المرجوة
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:50:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: سوريا "بتساع الكل وما بتمشي إلا بالكل"
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:50:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على بلدة مارون الراس
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:50:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مارون الراس ويارون وأطراف بنت جبيل
lebanon 24
Lebanon24
08/04/2026 11:50:09 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:47 | 2026-04-08
Lebanon24
04:46 | 2026-04-08
Lebanon24
04:45 | 2026-04-08
Lebanon24
04:43 | 2026-04-08
Lebanon24
04:42 | 2026-04-08
Lebanon24
04:35 | 2026-04-08
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
