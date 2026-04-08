بالصورة... انذار إسرائيلي عاجل لسكان مدينة صور

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "انذار عاجل ومتكرر لسكان مدينة صور وتحديدًا في شبريحا (العباسية)".أضاف: "نشاطات تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده وبقوة. الجيش الاسرائيلي لا ينوي المساس بكم".تابع: "حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا. لضمان سلامتكم أخلوا منازلكم فوراً وانتقلوا إلى شمال ".